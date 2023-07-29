議員指三重49戶社宅規畫進度消失？新北：2026完工

三重光興段社宅在2019年完成招標後都更，除提供三重消防分隊新式廳舍，也可為三重提供49戶社宅與托育設施，但議員質疑，時隔4年至今，不但沒看到社宅規畫進度，市府也不承諾保留社宅給青年使用。新北市財政局表示，該案在2026年完工，社宅數量有保留，交屋後會依民眾需求滾動檢討。

光興段社宅是三重消防分隊都更案的回饋社宅，該都更案基地位於光興國小旁，步行5分鐘即可到達捷運新莊線台北橋站，交通路網建全，經文化路轉重新路二段可至台北橋，或自環河快速道路銜接忠孝橋，均可快速抵達台北市，本案現為三重消防分隊使用，更新後三重消防分隊將以嶄新的面貌繼續於原地服務。

新北市議員彭佳芸表示，光興段公辦都更原本規畫了49戶社會住宅，如今隔了4年，卻沒有看到社宅進度，質疑「光興社宅被消失」，財政局也無法承諾未來不會出售，市府應該說清楚，為何讓青年的期待落空。

財政局表示，消防廳舍跟托嬰設施都有規畫，社宅部分要配合中央跟市府的多元住宅政策，確定有保留分回來的社宅數量，只是還未確認是要做社宅，還是做包租代管，未來都會配合市府政策做檢討。

財政局說，由於社宅會有租賃資格限制，包租代管則是可以開放一般民眾租賃，相對比較有彈性，三重光興段預計在2026年底完工，交屋後就會依照民眾需求滾動檢討，希望用多元管道讓社宅租賃效果最大化。

另外，彭佳芸也關心三重其他社宅興建進度，彭佳芸表示，非常樂見興建社宅，希望市府與在地居民事先充分溝通與說明，也要求市府在已規畫社宅的區塊，要讓工程按期完工。