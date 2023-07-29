快訊

開業19年！ 人氣甜點「亞尼克夢想村」熄燈

對流雲系發展旺盛 11縣市豪大雨持續至深夜

零元蹭飯！一票大學生湧入店家 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員指三重49戶社宅規畫進度消失？新北：2026完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重消防分隊都更案現況照。圖／新北市財政局提供
三重消防分隊都更案現況照。圖／新北市財政局提供

三重光興段社宅在2019年完成招標後都更，除提供三重消防分隊新式廳舍，也可為三重提供49戶社宅與托育設施，但議員質疑，時隔4年至今，不但沒看到社宅規畫進度，市府也不承諾保留社宅給青年使用。新北市財政局表示，該案在2026年完工，社宅數量有保留，交屋後會依民眾需求滾動檢討。

光興段社宅是三重消防分隊都更案的回饋社宅，該都更案基地位於光興國小旁，步行5分鐘即可到達捷運新莊線台北橋站，交通路網建全，經文化路轉重新路二段可至台北橋，或自環河快速道路銜接忠孝橋，均可快速抵達台北市，本案現為三重消防分隊使用，更新後三重消防分隊將以嶄新的面貌繼續於原地服務。

新北市議員彭佳芸表示，光興段公辦都更原本規畫了49戶社會住宅，如今隔了4年，卻沒有看到社宅進度，質疑「光興社宅被消失」，財政局也無法承諾未來不會出售，市府應該說清楚，為何讓青年的期待落空。

財政局表示，消防廳舍跟托嬰設施都有規畫，社宅部分要配合中央跟市府的多元住宅政策，確定有保留分回來的社宅數量，只是還未確認是要做社宅，還是做包租代管，未來都會配合市府政策做檢討。

財政局說，由於社宅會有租賃資格限制，包租代管則是可以開放一般民眾租賃，相對比較有彈性，三重光興段預計在2026年底完工，交屋後就會依照民眾需求滾動檢討，希望用多元管道讓社宅租賃效果最大化。

另外，彭佳芸也關心三重其他社宅興建進度，彭佳芸表示，非常樂見興建社宅，希望市府與在地居民事先充分溝通與說明，也要求市府在已規畫社宅的區塊，要讓工程按期完工。

城鄉局表示，市府負責部分目前有三重三重段及光華段社宅，年底會發包出去，未來也會在蘆洲南北側區段徵收段規劃社福設施用地，都有不斷追蹤進度，也會盡快加速工程。

三重消防分隊都更案完工模擬圖。圖／新北市財政局提供
三重消防分隊都更案完工模擬圖。圖／新北市財政局提供

社宅 都更 彭佳芸 捷運 社會住宅

延伸閱讀

中央規畫文山水源快旁蓋2處各千戶社宅 里長憂交通災難

中市北屯社宅縮減空間、保留老樹 勇奪建築園冶獎

指社會住宅是「窮人維他命」 郭台銘：願開公益性質社宅公司做示範

遭批市長任內沒蓋社宅 林右昌反嗆：不了解基隆狀況

相關新聞

大巨蛋仍有建管、消防缺失 蔣萬安：8、9月改善完成

大巨蛋申請使照中，目前使用執照的申請，在建管與消防的檢查，仍有一些缺點待改善。台北市長蔣萬安下午出席「混東區潮FUN夏日...

議員指三重49戶社宅規畫進度消失？新北：2026完工

三重光興段社宅在2019年完成招標後都更，除提供三重消防分隊新式廳舍，也可為三重提供49戶社宅與托育設施，但議員質疑，時...

「我高中約女同學就來東區」 蔣萬安參加夏日趴揭秘辛

台北市「2023混東區潮FUN夏日趴」今天起跑，台北市長蔣萬安參加活動，體驗特色攤位。為重現東區榮景，北市府與東區商圈發...

北大特區海洋公園再開放 民眾批：花了多少錢改的這麼爛

新北市北大特區內的海洋公園前年因年久失修地磚凹陷、場地陰暗等問題，市府出資1234萬元修繕，原定今年4月中旬完工開放，但...

新北逾65歲長者有70萬人 目標2年內達百家日照中心

台灣人口老化快速，新北市65歲以上從10年前的34萬到今年已逾70萬人，平均每個月增加近3千人。新北市衛生局今日於三重綜...

台北5條捷運有3條路線虧損鉅 最慘的是這一條

台北捷運文湖線上下班時常擠爆，為了提升文湖線尖峰時段運能，台北捷運公司還將部分車廂的座椅及行李架全數拆除。但根據審計部1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦