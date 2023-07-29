北大特區海洋公園再開放 民眾批：花了多少錢改的這麼爛

新北市北大特區內的海洋公園前年因年久失修地磚凹陷、場地陰暗等問題，市府出資1234萬元修繕，原定今年4月中旬完工開放，但延宕到7月初開放。開放後民眾發現公園設施寥寥無幾，在臉書社團批評「大場地改建居然只有小寶寶的溜滑梯，也沒盪鞦韆或其它遊樂設施。到底是花了多少錢可以改的這麼爛！」三峽區公所表示將持續關注地方意見改善設施，在有限的腹地符合民眾需求。

為在新北市北大特區內的海洋公園，原為建商遠雄集團造鎮計畫回饋地方發展所設置，後續委由三峽區公所管理維護，而約20年的海洋公園在多年使用下發生排水不良積水、地磚破損凹陷、夜間照明不足視線死角眾多等因素，新北市府以平均地權基金預算支應1234萬元進行「新北市三峽區海洋公園環境改善工程」整治該公園303坪，並於7月初重新開放使用。

但日前有民眾在北大臉書社團表示這麼大的場地改建居然只有小寶寶的溜滑梯，也沒盪鞦韆或其它遊樂設施。到底是花了多少錢可以改的這麼爛！批評公園整建後很無聊。網友則留言說「真的很可惜、以前的比較好玩啊、誰主管的，就這點水準？」

對此三峽區公所表示，於規劃過程也在預算可支應範圍增設特色遊具，並透過地方說明會凝聚地方共識及特公盟參與設計，讓轄區內公園設施具有其獨立性，滿足共融式兒童遊戲場需求。