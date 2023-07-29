蔣萬安又尬舞了！這次還換上嘻哈裝 行銷捷運盃街舞大賽

台北市長蔣萬安曾在小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰時，為了幫政大學弟加油打氣，在中場休息時舞力全開大跳騎馬舞，忘情地扭腰擺臀，和正妹隔空尬舞，掀起討論。蔣萬安為了行銷2023捷運盃街舞大賽，上午在臉書發文，穿上嘻哈裝，和年輕舞者合作拍攝宣傳影片，跳起街舞，俏皮的模樣和市長形象反差很大，又引起討論。

國民黨立委洪孟楷也去蔣萬安臉書留言說，「這其實才是你私下的穿著打扮吧！」也有網友說，「市長不錯喔，造型還蠻好看的，只是要輕鬆一點，看起來還是很生硬，多練幾次就自然了，加油！」

也有網友說，前幾年疫情關係，很少看到年輕人為了比賽聚在一起練舞了，今年捷運盃又來囉，加上年輕的萬安市長幫忙宣傳，整個台北又動起來了，「萬安市長早安，真的好帥」。

蔣萬安指出，前幾天，和年輕的舞者們合作拍攝「2023捷運盃街舞大賽」的宣傳影片。換上嘻哈裝扮、穿上Oversize挺新鮮的，和大家一起律動的感覺真的很棒，還拍了一支有趣的短影音來和大家分享。

蔣萬安說，今年是嘻哈文化的第50周年紀念，這群孩子興奮地和他說，他們8月即將代表台灣去美國鳳凰城參加世界街舞HHI的決賽，預祝大家比賽順利，一起為街舞運動，為嘻哈的下一個50年繼續努力。