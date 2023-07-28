更方便！捷運丹鳳站1號口增雙向電扶梯 7月31日啟用

捷運新莊線丹鳳站北側1號出入口，原先僅設置一部電扶梯及樓梯，新北捷運局爭取增設為雙向電扶梯，將在7月31日正式啟用。新北捷運局表示，後續尚有捷運菜寮站1號出入口、三重站3號出入口等增設雙向電扶梯，及三和國中站2號出入口增設電梯等工程，尚在施工中。

新北捷運局表示，為友善旅客，能更便捷使用捷運系統，規畫丹鳳站1號出入口新增設一座電扶梯，將既有的樓梯空間重新調整樓梯寬度，改為雙向電扶梯供民眾使用，並由原興建機關台北捷運局納入「捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程」契約內優先辦理，朝向「捷運車站出入口應滿足道路兩側至少有一處出入口設有雙向電扶梯或電梯」的目標作規畫設置。

捷運局說明，捷運丹鳳站電扶梯增設工程，自2021年12月進場施工，先後完成既有電扶梯及樓梯部分拆除、既有管線遷移、電扶梯機坑敲除及結構施作、不斷電系統新建、電纜線布設及新設電扶梯安裝與測試，在完成各項系統測試後，丹鳳站增設電扶梯7月31日起將正式開放使用。

捷運局表示，新北境內除丹鳳站增設雙向電扶梯外，後續尚有捷運菜寮站1號出入口、三重站3號出入口等增設雙向電扶梯，及三和國中站2號出入口增設電梯等工程，目前施工中，完成後將提供更優質的捷運設施及無障礙環境。