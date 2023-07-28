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小朋友來放電！新北兒藝節暑假6遊樂場下周登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2023新北市兒童藝術節」將於8月5日起在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場。記者李定宇／攝影
「2023新北市兒童藝術節」將於8月5日起在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場。記者李定宇／攝影

2023新北市兒童藝術節」將於8月5日起在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，今年兒藝節規劃6大場域包括奇幻舞台、探險園區、FUN小島、彩色園區、魔幻世界、馬戲園區，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞等活動，讓小朋友暑假盡情放電。

新北市副市長朱惕之表示，新北市兒童藝術節今年以「怪獸樂園」為題，8月5至13日新北市民廣場化身為超大型怪獸彩色樂園，帶小朋友在玩樂中認識色彩，在樂園裡揮灑創意。

兒藝節6大好玩場域包括奇幻舞台、探險園區、FUN小島、彩色園區、魔幻世界、馬戲園區，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞等活動。

奇幻舞台充滿各種音樂、舞蹈、戲劇及聲光魔力，邀請小朋友跟著舞動身體。探險園區由藝術家李文政打造繽紛迷你的泡泡駕訓班，為不同年齡階段的小朋友設計不同的挑戰活動。

FUN小島中有甜點彈跳床、繽紛碰碰樂彩色球及摩彩西搜翹翹板等多項體驗設施。魔幻世界帶來好玩的轉轉鏡花、RGB迪斯可等科技藝術裝置。馬戲園區位於板橋區重慶路行人徒步區，將由天馬戲創作劇團、馬戲之門帶來雙週末馬戲表演，打造繽紛童趣的馬戲嘉年華。

文化局長張䕒育表示，今年兒藝節場域上除新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區外，文化局所屬各藝文中心與博物館，同步推出兒藝節系列主題體驗活動。

藝術節 文化局 新北

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