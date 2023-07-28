板橋新海人工濕地打造「黃金稻浪」 與水泥都市形成對比

位於新北板橋區的新海三期人工濕地，每年營造鄉間稻田景觀，新北市高灘處表示，為讓民眾體驗都市與自然共融之美，飽滿的稻穗在濕地的水田濕地就能看見，整片的金黃稻浪與都市高樓形成強烈對比，在水泥叢林裡更顯難得。

新海三期人工濕地每年營造鄉間稻田景觀，幼小的秧苗從春分插秧，經過4個月的生長期，到了6月底的綠色稻浪中，大部分的稻穗已逐漸成熟，愈飽滿的稻穗愈是低垂，配合7月的放乾與日曬，水稻將會從原本的綠色換上金黃色的外衣等待收割。

夏日清風徐徐吹來，金黃色的稻米逐漸成熟，伴隨微風拂過稻田的沙沙聲，金黃稻浪也在水泥叢林裡成為鮮明對底。

高灘處處長張修銘表示，水稻是台灣農村的代表性作物，此時是水稻成熟的重頭戲，新海三期人工濕地為大漢溪沿岸人工濕地中唯一同時淨化汙水，並營造台灣水田景致的人工濕地。稻子在生長期間，還吸引了二級保育類「彩鷸」在此育雛，吸引無數攝影愛好者前來取景，是難得的環境教育場域。

張修銘補充，夏季傍晚來新海人工濕地水田步道旁漫步，隨著微風吹拂，稻子搖曳成波浪狀，可以在這邊細細品嘗農村常見，但是在都市間卻難尋的金色海浪景像，感謝土地恩賜豐饒之米。

高灘處表示，若想更進一步了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎洽詢位於華江橋下的大漢溪生態廊道導覽中心，可提供預約導覽服務，讓大朋友、小朋友賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地多項功能，增進環境保育意識。