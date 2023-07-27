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最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

淡水彎道下坡路面不平很危險 市議員會勘要求改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區中正東路一段，台二乙線路旁，不僅不平整，還有突出的情況，市議員鄭宇恩要求改善，還給用路人一個安全的行駛環境。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區中正東路一段，台二乙線路旁，不僅不平整，還有突出的情況，市議員鄭宇恩要求改善，還給用路人一個安全的行駛環境。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中正東路一段，台二乙線路旁，在往淡水市區這一段，路面有許多的坑洞，不僅不平整，還有突出的情況，不僅是讓汽車經過產生跳動，更讓機車騎士行走在危險當中，因此新北市議員鄭宇恩邀集公路總局等單位來到現場會勘要求改善，還給用路人一個安全的行駛環境。

新北市議員鄭宇恩表示，這一段路先前也發生過許多次的路面不平整情形，其中還有一處就位在道路最外側靠近路肩，也就是機車行駛最常經過的路線，這裡路面突出落差大，萬一機車一個不小心重心不穩，非常容易造成摔車等傷害。

新北市議員鄭宇恩表示，經過會勘後公路總局研判是底下的自來水管線有漏水造成路基不穩固，而未來也會要求相關單位必需清查路面不平整的原因，盡快處理，也藉此與管線單位來討論造成的原因並且解決，還給用路人一個安全的行駛環境。

淡水 議員 機車騎士 漏水

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