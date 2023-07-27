向天要地！新北推工業區立體化促成60案 3.0方案即將上路

全國20%工廠坐落在新北市，工業區土地僅5%，新北市經發局大力推動工業區立體化方案，最多能獲1.5倍容積獎勵，原先建物只能蓋到3樓，若適用立體化方案可長高到4樓半，容積獎勵逾15%須捐贈公益空間或繳納回饋金，現已通過60案。新北市經發局長何怡明說，現正研擬工業區立體化3.0，最大不同是加入媒合代租措施，扶植重點產業，最快今年上路。

「新北寸土寸金，要找到5公頃以上工業用地都難！」何怡明說，新北市是全台工商首都，工廠家數占全國五分之一，4年前開始推動工業區立體化，市府協助廠商向天要地，朝向立體化發展，讓土地效益極大化。

廠商參與工業區立體化方案須提出投資計畫書等文件，一旦通過，容積獎勵15%起跳，最高50%，若容積獎勵逾15%須捐贈公益空間或繳納回饋金。目前核准60案以自建自用為主，電子零組件是大宗，新莊區是熱點，9成是空地興建，既有舊廠房打掉重蓋相對少。

60案當中，採取空間回饋有4案，分別作公托、公幼、活動中心、青年創業空間。華固建設在新莊區投資興建2幢大型廠辦「華固國家置地」，蓋地上12層、地下2層，總面積2萬1245坪，去年預計帶入上千個就業機會。業者捐出124坪公共托育空間，公托已開始營運。

華固建設設計部協理楊志偉說，從拿到建照到取得使照全程29個月，新北市經發局團隊一路協助，服務細膩，行政效能讓人印象深刻。

同樣位在新莊區的祐暘公司也是立體化政策受益者，總經理季銘治說，響應台商回流，將研發重心從大陸移回台灣，廠房原本只能蓋4樓，因容積獎勵，多出5樓實驗室空間，新廠房對事業布局有加分，案件審查過程感受到市府各局處效率。

外界關注立體化3.0重要內容，何怡明透露，3.0最大不同是加入媒合代租精神，開發商提供廠辦公空間給市府招商，使用權至少10年，作為公部門推動產業轉型工具，市府會給行政資源上最大協助，引進民間力量，讓效益最大化。