石門農場曬稻米有巧思 溫室架曬不畏風雨可掌握濕度

近來北部稻田稻穀熟成進入收割期，其中不乏農友還是使用傳統的日曬稻穀方式來降低米粒的濕度，在石門的出磺口農場特製出可移動式的架曬稻穀模式，近來農場主人更進化出直接在溫室中架曬的方法，稻穀透過在溫室中架曬不怕風吹雨淋，還可以即時的掌握稻米溼度，不用怕不小心曬太乾，相當方便。

出磺口農場陳國志說，以往日曬稻穀都是在曬穀場上，日曬加上水泥地面的反射溫度，稻穀的乾燥程度依靠的都是農友多年經驗，就怕沒有即時翻穀讓稻穀曬一個太乾影響米飯口感，在溫室中架曬，省去翻穀的程序，農夫只要定時來檢測稻穀濕度就可以。

出磺口農場陳國志表示，一般來說稻穀曬到14度左右的濕度是最好吃，當然也要看消費者是要採購回去立刻煮食或是還要儲藏一陣子才食用來決定濕度，因此若是想要吃到晶瑩剔透又Ｑ彈好吃的白米飯，不只是要稻米生長吸收足夠的養分，還要乾燥到恰到好處才可以！