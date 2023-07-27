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三鶯大橋工程正改建 新北市府勘查防颱整備
新北境內不少建設工程，適逢中度颱風杜蘇芮來襲，各界關注是否將影響安全，新北副市長朱惕之今赴三鶯大橋改建工程視察，驗收施工團隊防颱整備和工程進度，盼施工團隊「防颱如作戰」，以嚴謹的態度面對。
新北工務局表示，杜蘇芮颱風警報發佈後，朱惕之除昨視察位於淡水河系的重陽橋機車引道工程，今上午再前往跨大漢溪施工的三鶯大橋工地。他表示，該橋是連接三峽和鶯歌間重要橋梁，因應颱風帶來的雨量，石門水庫會做調節性洩洪，下游的鳶山堰也配合放水，施工單位務必落實防颱，密切監控河道安全警戒值，將災害損失降至最低。
工務局長祝惠美表示，三鶯大橋改建工程主線已於今年初提前完工，目前正在最後階段兩側機車道、人行兼自行車道以及銜接環河路匝道等工程。
祝惠美指出，工區跨越大漢溪河道，施工團隊在今年汛期前趕完成防汛工程，在三鶯大橋下環河路匝道增做一處防洪閘門，將施工破堤的缺口補起來，大幅提升鶯歌地區防汛防洪功能，也避免颱風來襲對工程及三鶯地區造成災害。
新工處副處長鄭立輝說明，改建工程於2018年動工，以半半施工方式分期分段通車，先在舊橋上、下側增設專用之機車道及人行道，再拆除舊橋，並增設直下環河路匝道，讓汽車提早分流至環河路前往樹林或大溪方向，有效改善鶯歌市區陶博館周遭道路壅塞現象，全案預計在今年底前完工，提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，提高橋梁耐震抗洪能力，並疏解往返三鶯地區交通流量。
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