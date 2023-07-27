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全國前瞻軌道建設完成率低 北市南、北環段5成尚未標出

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運環狀線南環段與北環段共有8個區段標，有4個已經標出與施工，另外4個標案還在招標。本報資料照片
台北捷運環狀線南環段與北環段共有8個區段標，有4個已經標出與施工，另外4個標案還在招標。本報資料照片

中央前瞻軌道建設，今年各縣市進入興建高峰期，北市前市長、民眾黨主席柯文哲說，受通膨與缺工等影響，地方自籌款從3909億增至5518億，38項軌道建設中完成率5.3%。北市捷運局表示，捷運北環與南環正招標興建中，工程進度27.07%，共有8個區段標，尚有4個區段標未標出，總預算1369.06億，中央出資326.93億，其中55.6億為前瞻預算，計畫結束後由交通部納入公務預算續編。

雙北捷運環狀線南環段與北環段獲得中央前瞻預算補助，總經費1369.06億，中央政府出資326.93億、其中55.6億為前瞻預算，台北市政府684.57億、新北市政府357.56億。截至2023年6月，工程進度約27.07%。

共分8個區段標及1個機電系統標；北環段部分，CF680A曾流標5次，已決標，預計9月初動工、CF680B 曾流標5次，施工中、CF680C曾流標2次，施工中，其餘如CF690A流標3次、CF690B 流標8次、CF690C流標4次，都正在招標中。南環段部分，CF670A流標4次，施工中、CF670拆標後流標2次，招標中。

目前環狀線最新進度，南環段CF670A標（Y1、Y1A站）6月15日動工，包含政大站、動物園站與2條隧道，總長約2.2公里，採地下化穿越景美溪與尖告山，總經費88億3809萬，預計8年後完工。

北環段CF680A標經過5次流標，於6月27日決標，預計9月開工，從新北產業園區站起，以高架方式沿五工路前行約500公尺後，由高架轉入地下，並沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里，包含Y19A、Y19B及Y20等3座地下車站，後續銜接北環段CF680B區段標。

至於尚未標出去部分，北市捷運局長鄭德發說明，北環段CF690C社子島部分因為廠商認為連續穿越淡水河、基隆河的風險太高，加上缺工程師、技術基礎工，又大量使用潛遁，且河底有太多不定因素，加上原物料上漲、工資高、通貨膨脹等，所以都在觀望。

鄭德發表示，穿越河川的施工也不是第一次，希望廠商可以列出可能的風險，若碰上哪些問題要怎麼處理都能談，別把還沒發生的狀況當作風險，最主要就是價金跟風險問題要處理，目前還在跟廠商洽談。

鄭德發說，南環段CF670正在全力尋找廠商洽談；至於CF690A、CF690B，因為經費不足，已做完財務計畫修正送中央審核。

捷運環狀線

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