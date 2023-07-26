北市金華社宅基地挖出疑史前陶 停工送文資審議

台北市金華社會住宅基地緊鄰「台北監獄圍牆遺蹟」，正在進行歷史可追溯回清代的遺構提取作業，執行團隊卻挖出2件疑似史前陶，文化局立即要求停工並進入文資審議程序。

舊台北監獄初建於1910年代前後的日治時期，是台灣近代獄政史的具體見證，如今遺蹟只剩下北面與南面幾堵高牆，以市定古蹟的身分受保護。

金華社宅因基地位於舊台北監獄範圍內，建築團隊依文資程序在開工前試掘並調查，結果發現歷史可追溯回清朝的尖底明溝、燻蒸室及放腳基礎，還出土數百件文物，因此提出提取及展示計畫，獲文資會審議通過。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，執行團隊日前進行尖底明溝提取作業時，發現2件疑似史前陶，研判陶質近圓山文化，疑似為「陶支腳」，文化局接獲通報後便在昨天邀集具考古、建築、歷史等相關專業的文資委員前往現場勘查。

文化局指出，文資委員在現場作成結論，因尖底明溝經揭露後和原本試掘的報告有差異，要求停止取掘作業，請執行團隊就目前狀況提出修正計畫後重新送文化局審查，文化局也會另案辦理文化資產價值審查會勘，後續依文化資產保存法相關程序辦理。

根據國家文化資產網，圓山文化年代距今約3000年左右，可以說是代表台灣北部最重要的新石器文化，陶器特色為火成岩系和沉積岩系夾砂素面陶、黃褐色薄素面陶，器型有罐、缽、盆等，還有陶支腳、陶質獸頭狀把手及人形陶片。