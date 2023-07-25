新北第16、17家身障日照中心啟用 可服務40位身障者

為讓身心障礙朋友在地就養，新北市運用公益彩券盈餘分配基金，活化運用公有場地，於新店區中正路設置2家身心障礙者日間照顧中心，委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，今天正式啟用。

中正身心障礙日間照顧中心是新店地區第16、17家，原為社會局文山社福中心，在社福中心搬遷至新店行政園區之後，原址經規畫設計為身心障礙日間照顧中心，並委託財團法人伊甸社福基金會辦理。2處日照中心共可服務40位身心障礙朋友，希望透過專業服務及轉銜機制，促進身心障礙者接受完善照顧。

伊甸社福基金會常務董事董倫賢表示，中心空間規劃有運動復健區、情緒舒緩區、日常生活區和多功能活動區等，都會有專業教保員、職能治療師和社工等引導和帶領，希望學員可以安心學習，家長可以放心喘息。

新北市副市長劉和然表示，市長侯友宜曾耳提面命「施政不能遺忘任何一個弱勢！」新北市在各區已設立58個社區式照顧據點，專門用來服務身障朋友，讓身障者家庭能獲得喘息。

劉和然表示，為建構在地福利網絡，以私公協力結合民團專業服務，提供障礙者在地化社區照顧，目前全市已設有17家身心障礙者日照中心，可服務304位，年底前還會在鶯歌區增設1家小作所，讓身心障礙朋友在熟悉環境中，接受照顧服務與生活自理訓練，以減輕家庭照顧負荷或經濟負擔。全市含日照中心、小作所、社區家園等，共有58個社區式照顧據點，可以服務984位，等於舒緩984個家庭的照顧壓力。