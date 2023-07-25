藍營地方提王淺秋戰北市中正萬華 黃呂錦茹：黨曾勸進被拒絕

台北市第五選區（萬華、北中正），國民黨立委提名人選難產，北市黨部鎖定韓家軍，曾多次徵詢韓冰未果，地方人士又建議可找高雄市前新聞局長王淺秋，主委黃呂錦茹今受訪時說，王意願不高。而民調爭議未解，議員鍾小平質疑，既然本人沒意願為何還要去問；應曉薇說，因為民調出現舞弊才遲遲無法提名；郭昭巖則建議，要重視在地需求才有機會勝選。

無黨籍北市第五選區立委參選人于美人今早針對國民黨在該區域遲遲為提名表達看法，她說國民黨當初訂定遊戲規則讓大家參與初選，現在又去找另外的人選（指王淺秋），若都沒有意願，最後回頭找選區議員，讓不是首選的他們情何以堪？

對此，黃呂錦茹表示，黨中央還沒確定要怎麼做，各方都有給予意見，除了提到可讓郭昭巖、應曉薇2人抽籤外，還有人提醒，可以徵詢王淺秋的意願，黨中央確實有接觸、勸進，但沒有正面回應或是拒絕。

至於黨中央要何時處理初選民調？黃呂坦言「很困難」，如果可以操作出奇怪的民調，對守法的議員不公平，重做的話又得花錢，目前黨中央還在研究要怎麼處理，以科學推演，不可能會出現2份差異如此大的民調結果，出問題的民調公司也講不出所以然。

黃呂說，目前已經把民調經過、無法公開結果的原因等簽呈到黨中央，現在就看黨主席要如何處理，其實應曉薇、郭昭巖遭到池魚之殃，2人和王淺秋都很優秀，不管黨中央提名誰，市黨部都會全力輔選。

對此，鍾小平受訪時說，不管黃呂或其他人，要徵詢都要問過本人，既然對方（指王淺秋）沒有意願，為何還要去詢問對方？他強調，還是要尊重當中央職權、照規矩提名人選，若黨中央已經訂定人選，也會予以尊重。

應曉薇表示，自己不在意「情何以堪」的問題，因為在比賽中字已經拿了第一名，現在就是把議員做好。她也替黃呂打抱不平，就是因為中正、萬華選區出現民調舞弊問題，才會至今都沒辦法提名人選，若黨要自己去打仗就會去，而有更好人選可以下架民進黨，自己也會全力輔選。

郭昭巖說，會尊重黨部決議，但也要傾聽地方民意，重視在地需求，才有機會贏得勝選，在地居民希望的是深耕基層，瞭解地方需求的立委，王淺秋雖然有她的專業，但在地人對她太陌生，眼看離選舉不到幾個月，時間已很緊迫，選民需要的是一個可以信賴的人。

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