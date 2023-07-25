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杜蘇芮最快下午2點半發布陸警 新北若停班外送暫停服務
杜蘇芮颱風颱風眼清晰，今晨已達中颱上限，颱風持續增強中，中央氣象局預估最快今下午2點半發布陸警。新北勞工局提醒，颱風期間營造工地施工需拆除包括帆布或廣告物、做好排水設施等。此外，依照新北去年通過的外送平台自治條例，若宣布停班業者應停止外送服務，避免危險。
颱風期間營造工地施工架張掛的帆布或廣告物應暫時拆卸降低風壓，並確認構件是否穩固連結；塔式起重機應釋放旋轉煞車馬達，避免吊臂因超過負載而斷裂；鄰水作業應設置工作圍欄，並準備救生衣、救生索及救生筏；露天開挖工程應確認擋土支撐及排水設施；至於戶外作業應盡量避免或停止，如確有出勤的必要時，雇主也應根據風雨情況，做好緊急應變措施。
勞工局表示，如勞工因颱風天候惡劣無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的處分。另依照勞動部發布的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，如勞工工作地、居住地或正常上(下)班必經途中，轄區首長通報停止辦公，勞工「得不出勤」。
舉例來說，勞工住在桃園市、工作地在台北市，上班途中必須經過新北市，只要其中一縣市宣布停止上班即適用，若雇主因業務性質需要，有使勞工於颱風天出勤的必要時，除當日工資照給外，應提供交通工具或津貼等，並建議加給勞工工資。
另外，如宣布停止上班上課，外送平台業者應停止外送服務，並訂定「危害防止計畫」評估，經確認無顯著或可預見風險後，始可開放外送員從事外送作業，以避免意外發生。
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