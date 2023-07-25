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北環段施工要封路 蘆洲50戶難出入

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
捷運環狀線蘆洲Y21站周圍將施工，巷弄封住 ，有住家進出困難，新北新工處將協助打通瓶頸道路。圖／新北工務局提供
捷運環狀線蘆洲Y21站周圍將施工，巷弄封住 ，有住家進出困難，新北新工處將協助打通瓶頸道路。圖／新北工務局提供

新北近年大力推動溪北地區發展，捷運環狀線進度備受地方關注，目前北環段開始動工，不過位於蘆洲的Y21站周圍卻因此要封路，有近50戶住家因此難以進出，向民代陳情協調。新北新工處表示，目前規畫打通瓶頸道路，地主初步已同意，待程序完備後拚下半年完成，讓民眾能正常通行。

有居民向本報反映，蘆洲區信義路157巷有不少住戶，如今看到家門口有捷運當然開心，但工區卻擋住出入口，無尾巷導致民眾難以出入，希望民代及市府能幫忙設法溝通。

台北捷運局第一區工程處土木第一工務所主任徐國烜說明，該處規畫後年施工，目前加緊前置作業，其中信義路可能封閉6至8個月，兩條行經路線的公車及居民都要改道，信義路157巷則會採半半施工，較大工程可能全部封閉幾天，也正與新北市政府及當地協調是否開便道，盡量降低民眾不便。

新北市議員李翁月娥說，此事攸關民眾通行的迫切問題，不能因建設導致住戶及行人無法出入，持續協調市府及私有地主看能否打通瓶頸道路，地主初步已答應，努力拚下個月打通，避免因為捷運工區阻擋民眾通行。

新北市新工處用地科長黃天宇回應，該區目前已經納入瓶頸打通專案，也在用地取得階段，要開設的計畫道路涵蓋數筆私有地、1筆公有土地，其中1名地主同意無償提供使用，其餘需要徵收；目前部分土地現況是當停車場使用，地主與承租戶要辦理終止租約，待全部完成後拚下半年打通。

捷運環狀線 議員

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