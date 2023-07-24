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金山機車考照受理報名 公所貼心請教練指導教學

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區訂於8/25在金山運動休閒廣場舉行機車駕照，公所也再度邀請教練於練習時間指導教學，請考生多加利用。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區訂於8/25在金山運動休閒廣場舉行機車駕照，公所也再度邀請教練於練習時間指導教學，請考生多加利用。 圖／紅樹林有線電視提供

為了服務地方民眾考機車駕照不必再舟車勞頓，金山區公所每年都會攜手基隆監理站辦理機車下鄉考照服務，今年度訂於8/25在金山運動休閒廣場舉行，即日起開放報名到28日為止。公所也再度邀請教練於練習時間指導教學，請考生多加利用。

金山區長劉昌松指出，每年金山場次的下鄉考照服務報考都相當踴躍，常常開放報名不到兩天就額滿，今年開放人數為金山區100人、萬里區20人，額滿即停止受理報名。而報名首日的上午就有七到八成民眾搶報，為此也提醒想要報考的民眾，切記備妥體格檢查合格的駕照登記書1張、1吋半身大頭照3張、身分證正反面影本及報名規費250元，避免忘記攜帶來回奔波還錯失報名機會。

金山區長劉昌松說，因應路考規定與注意事項每年都有些微調，今年度公所也再度邀請教練於練習時間指導教學，而教練將於8月19日到8月24日，每日下午五點到晚上九點，於機車考照練習場給予練習的考生指導，請考生多加利用。此外也提醒，路考前必須先通過筆試，考生們除了道路練習，也務必到公路總局監理服務網站搜尋筆試題庫與線上模擬考，熟悉筆試題目，藉以提升駕照考取率。

金山 駕照 路考

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