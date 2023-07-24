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平溪國際五彩祈福節登場 體驗各國祈福文化儀式

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
來到平溪除了放天燈，暑假來還有更特別的五彩祈福節，體驗台灣、英國、日本、美國，以及韓國的祈福文化。 圖／觀天下有線電視提供
來到平溪除了放天燈，暑假來還有更特別的五彩祈福節，體驗台灣、英國、日本、美國，以及韓國的祈福文化。 圖／觀天下有線電視提供

來到平溪，一定要體驗的行程就是放天燈，但除了放天燈，暑假來平溪還有更特別的五彩祈福節，在平溪國際五彩祈福節裡，可以體驗台灣、英國、日本、美國以及韓國的祈福文化，接下來還有8月12日(六)及8月19日(六)兩場次，想要到平溪體驗不只放天燈的祈福方式，可以來參加五彩祈福節。

在台灣有很多祈福活動，最特別的不外乎是放天燈，將心願寫於天燈上然後施放，緩緩上升的天燈，也祝福願望都能夠實現，說到放天燈就是國際知名景點平溪，但現在除了在平溪可以放天燈，還有機會體驗到異國的祈福文化。

平溪區區長李天民說，平溪國際五彩祈福節於7月22日展開，在平溪國際五彩祈福節裡，你可以體驗台灣、英國、日本、美國以及韓國的祈福文化，日本的撒豆迎春天，好運留下來，另外還有音樂市集，在活動期間能邊聽音樂邊逛市集。

接下來還有8月12日(六)及8月19日(六)兩場次，歡迎有興趣民眾，可以來參加五彩祈福節，讓暑假生活不無聊，體驗各國的祈福文化，更加認識各國的文化差異。

平溪 天燈 日本

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