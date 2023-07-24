萬安演習登場 雙北演練順利無違規

台灣北部地區今天下午1時30分起進行萬安演習，台北市與新北市演練順利，無違規情事。其中新北淡水進行較嚴格演練，包括淡海輕軌停駛、民眾順利進入室內或避難所。

台灣北部地區24日下午1時30分起實施萬安46號演習，北市警察局表示，演習期間人車皆配合「車停、人就近疏散」，民眾遵守指引進入周邊避難區域，無違規開罰情事；而台北捷運正常運行，車站管制只進不出，北捷表示一切順利，民眾都了解相關規定。

另外，由於國軍以往都會在淡水進行搶灘演練，新北市今年也特別選淡水區作為驗證區，實施較嚴格的「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」。包括公車在接近警報響起時就會準備停靠在接近避難所的地方；淡海輕軌停靠後直接停駛30分鐘，由人員引導旅客到避難所。

記者實地在淡水觀察，路上空無人車，包括店家都關燈以備。淡海輕軌靜悄悄地停在車站，車上乘客早已疏散完畢。

除此之外，下午2時警報解除後，在淡海輕軌捷運機廠也模擬共軍侵襲時失火等，進行民生基礎設施搶救演練，最後於淡水區新市國小開設戰時災民收容救濟站，實際演練戰時災民眾收容安置。新北市政府警察局說，全市在萬安演習期間未接獲民眾違規情事。