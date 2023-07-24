夏天東北角也有蟹的滋味 饕客建議白底仔這樣吃最鮮
夏季東北角礁岩上的美味，在潮間帶浪花激盪處，時常可看見個頭小小甲殼深墨綠色腹面潔白，台語俗稱「白底仔」的螃蟹到處橫行，漁村居民會去潮間帶採集這種螃蟹帶回家加菜，這是一道富含漁家風味的在地料理，在貢寮區部分海鮮餐廳有供應，吸引饕客嘗鮮。
中央研究院生物多樣性中心主任研究員陳國勤博士在「台灣百種海洋動物圖鑑II」指出，「鱗形斜紋蟹」（昔稱瘤突斜紋蟹）俗稱白底蟹，常見於風浪較大的岩礁，多在潮間帶水面下活動，在岩石間隙躲藏，通常不會離開水平面。
藻食性的斜紋蟹以匙狀的指尖，刮食岩石表面的藻類。粗壯的步足，尤其是粗短的指節，可在強烈的海浪沖刷下，得以抓緊岩石表面。漁民常在晚上戴著探照燈提著水桶，行走在潮間帶和礁岩間找尋白底蟹，巧妙隱藏於環境中的白底仔，眼明手快精準地徒手抓蟹或是站在礁岩或消波塊間，用釣竿垂釣。
貢寮區澳底黑白毛餐廳業者吳淑卿說，常見的白底蟹料理有醬漬白底蟹、白底蟹粥、生炒白底蟹等3種，「醬漬白底蟹」的做法，將蟹洗淨以大蒜、辣椒、砂糖和醬油充分混合醃漬1至2天，鹹鮮醬汁生醃的白底仔，帶有一股海藻的清香。另一種是將蟹洗淨、剁半與白粥共熬，將蟹膏熬出淡黃色的白底蟹膏粥，不需過多調味，白底仔的迷人鮮香，即是最鮮甜的在地滋味。
新北市漁業處表示，新北市有連綿145公里的海岸線，沿線散布許多美麗漁港，漁產富饒，除了萬里蟹、貢寮鮑，更有小卷、透抽、白底蟹、馬頭魚、炸彈魚、竹筴魚、鯖魚、石花菜、麒麟菜、蜈蚣藻等夏令美味海鮮，正值暑假，歡迎民眾帶著家人來趟東北角漁港小旅行，品嘗在地當季海味。
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