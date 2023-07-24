鶯歌市場改建 青年進駐 攤商互助

新北市有38座公有零售市場，經發局近年致力於老舊市場華麗轉身，要翻轉暮氣沉沉一面，攤商對改變又愛又怕，共同想法是「不要影響我做生意」，改造、改建過程如何安置攤商成為挑戰。經發局長何怡明說，傳統市場不只是在地人採買天地，也是觀光客探索地方的一扇窗，10月台灣設計展將在新北鶯歌登場，希望把握熱潮，擦亮鶯歌傳統市場的光。

在賣場、電商當道年代，公部門輔導傳統市場轉型，提升競爭力，要讓年輕人願意踏入購物，並吸引青年攤商進駐，注入新活力。

市場華麗轉身 新北市鶯歌公有市場改造後，整體環境變明亮、整潔（圖）；二樓美食廣場現有15家營業中，另有3個攤位正招商。記者王慧瑛／攝影

市場處長李長奎說，2014年市場處成立後，加大公有市場改造、改建力道，鶯歌公有市場是近年改造老市場代表作。

市場處科長林振鵬說明，鶯歌公有市場建物約40年，為地下1層、地上3層，改建前面臨老舊漏水、屋頂塌陷、無電梯等困境，市場處爭取中央經費，投入約9千萬元，從裡到外大變身，地下1樓、地上1樓保有傳統市場機能，2樓成為美食廣場，3樓是活動中心。

肉攤添設備 看不到蒼蠅

記者實地走訪，由市場攤商自治會長巫正陽帶路，巫是在市場成長的第三代，他說，昔日是洗石子地板，水溝、地板有高低差，環境改造後，不只消費者有感，攤商工作環境也變舒適。地下1樓賣豬肉的呂守忠藉市場改造，添購冷藏櫃設備，他說，做生意要與時俱進，「我的豬肉攤看不到蒼蠅」。

接近中午，2樓美食廣場人氣加溫，現有15家營業，有3個攤位正招商。市場處坦言，經過疫情、起步期磨合，曾有一波退攤、洗牌，經專家協助診斷、找定位，進駐的商家有把關，產品也做區隔。

開店交友 市場人情味濃

「去哪咖啡」負責人曹智瑋身兼2樓美食廣場會長，曹說，在美食廣場創業不是單打獨鬥，會員間樂於互助，有人白飯不夠用，另一家主動支援，甚至幫忙貼補人手。

「開店認識知音是最滿足的事！」王忠信、王麗英夫婦主打飯糰、咖啡，品管、用料都很龜毛，對待客人如家人，要讓饕客感受到市場最真誠人味。