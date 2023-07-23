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柯文哲卸任機動派出所走入歷史 8年10報案數5車全報廢

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市前市長柯文哲2015年廢除的大橋派出所，已改成長照2.0服務站。記者林政忠／攝影
台北市前市長柯文哲2015年廢除的大橋派出所，已改成長照2.0服務站。記者林政忠／攝影

北市前市長柯文哲2015年廢除大橋、雙連派出所，以5輛警備車做為「行動派出所」，後續因成效不佳改「機動派出所」，今年5月車輛因年限到期已全數報廢；截至今年4月底，報案數僅10件，皆為遺失、拾得物，2017年後報案數0，每輛車公里數平均3292至6056，相當於⺠眾購物與休閒之間，出勤次數極低。

柯市府當初規劃5輛行動派出所，滿足地方警力需求，廢除大橋與雙連派出所，還想整併文山一、文山二派出所，但當地居民反對而作罷。2015與2016年，共出勤61場次、為民服務1736件，包括代叫計程車和護送鉅款等都算在內、受理1件遺失物和9件拾得物報警。

後續出勤次數逐年下降，2017年出勤32場次、為民服務892件；2018年出勤21場次、為民服務1217件；2019年出勤9場次、為民服務1330件；2020年出勤5場次、為民服務484件；2021年出勤3場刺、為民服務135件；2022年出勤8場次、為民服務562件；今年截至4月底，出勤2場刺、為民服務58件。2017年至今的報案數掛0。

由於車輛已達年限，北市警局於5月報廢處理，但5輛警備車的年平均公里數為3292至6056公里，相當於一般車輛購物與休閒用。北市府高層私下表示，警察局過去有給柯文哲專業意見，對於「行動派出所」的想法有所保留，但後來柯文哲及市長室長官決議實施該政策，如今回頭檢視效果不如預期。

北市警局說明，大同分局雙連、大橋派出所整併至其他派出所，目前作為員警待勤室，將持續以人口數、里及勤區數量等，與各派出所受理報案、交通事故及刑案等數據，評估人力配置需求調整因應。

北市警局說，5輛警備車老舊需常維護，已於今年5月全數報廢，目前由各分局因應重大治安、交通及大型活動需求，自行運用現有警備車來執行，以提高見警率及彈性執行各項勤務作為。

當地里長吳若屏認為不需要在重設派出所，過去2間派出所合併到民族派出所，舊派出所成為社區長照2.0的新據點，只要有善用空間就沒問題，且警察機動性高，現況就不錯，事實上大同區老人特別多、日照需求量大，社區需要長照據點。

「錯誤的政策比貪汙可怕」議員林延鳳指出，柯文哲搞出機動派出所成效不彰，如今車輛報廢，2間派出所也回不來了，再次證明柯當年不顧專業與民意，把市民當白老鼠，對於台北市造成的傷害至今依舊存在，呼籲蔣市府重新檢視是否恢復派出所設置。

議員柳采葳表示，該政策上路1年就證明失敗，不用等到今天，因為台灣民眾習慣到派出所，以警備車的方式不定時在街上出沒，其實和巡邏警車沒兩樣，效果本就不佳，也顯示柯文哲浪費公帑。至於要不要恢復派出所？她說目前基層警力不足夠、工作負擔大，應先盤整警力再決定。

北市 柯文哲 行動派出所

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