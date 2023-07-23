快訊

韓國羽賽／失誤過多不敵安洗瑩 戴資穎亞軍仍寫個人最佳

避免將病菌吃下肚 食安科學家分享自身絕不碰的7種高風險食物

雙重不倫重創夫妻感情 廣末涼子「宣布離婚」終結13年婚姻

台大後門咖哩老店歇業 門口架起圍籬土地將都更蓋建案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
在地人士透露，該地段鄰近捷運站，附近生活機能良好，美食一條街更是學生、上班族中午覓食的好地方。記者洪子凱／攝影
在地人士透露，該地段鄰近捷運站，附近生活機能良好，美食一條街更是學生、上班族中午覓食的好地方。記者洪子凱／攝影

台北市大安區和平東路118巷因鄰近學區，加上巷內有很多美食，過去常被被稱作「美食一條街」，不少台大師生課後都會走到這邊用餐，不過近日有網友發現，巷內知名咖哩老店「靚咖哩」近一個月都沒營業，實際走訪該處發現店面已架起圍籬，旁邊拉麵店也搬到巷內，根據在地人士透露，該地將要都更準備蓋建案。

實際上網查這間店，發現Google仍查得到，並未寫上歇業，不過評論下有網友留言表示，附近有幾間店家似乎也都歇業或搬家，應該是要蓋房子，該咖哩店本身也很久沒營業只是沒有在店門口公告；當地民眾表示，這間店已經開業很久，外面都會排起長隊，生意很好；也有學生表示，餐點價格大約200內，有附一杯飲料，份量不小，CP值不錯，希望店家能另起爐灶。

記者實地走訪發現，該店面確實有圍籬給遮擋起來，門口也拉線寫著「私人土地，請勿停車」，除了咖哩店旁邊原還有一間拉麵店，目前也搬到巷子內，詢問拉麵店員表示，收到房東通知將都更，約5月底搬進巷內，至於旁邊咖哩應是近期才營業，是否會在開業不是很清楚。

一名在地人士透露，該土地都更是有討論一陣子，近期似乎有達成共識，該地段鄰近捷運站，附近生活機能良好，美食一條街更是學生、上班族中午覓食的好地方；綜合媒體報導，該土地預計都更後要蓋建案，約15-20層，目前已整合80%，房價則會依市場機制定價。

台北市大安區和平東路118巷「美食一條街」學生必吃咖哩老店「靚咖哩」近期歇業，傳出該土地將要都更。記者洪子凱／攝影
台北市大安區和平東路118巷「美食一條街」學生必吃咖哩老店「靚咖哩」近期歇業，傳出該土地將要都更。記者洪子凱／攝影

都更 美食 拉麵

延伸閱讀

人多又「鑲金」！新竹市第1大里擁1.4萬里民

精選3間人氣歐姆蛋料理　肥肥嫩嫩的療癒厚蛋　加炸豬排、義大利麵都絕配　

中央同意興富發拆肇事塔吊 中市尚未准許9處建案復工

三重建案晚間屋頂無名火釀災 工地主任：下午5時就收班

相關新聞

電梯使照過期議員憂管理作業有問題 北流：已全面更新

斥資60億打造北流因外牆剝落、工程款問題引發爭議，民進黨台北市議員鍾佩玲指出，助理20日前往北流，發現表演廳電梯許可證在...

北流1.9億引爆柯粉戰蔣市府 她曝柯文哲碰蔣萬安都失分

北流1.9億爭議款，引爆柯粉網攻北市府，北市前副市長黃珊珊昨晚也轟副市長李四川，表示李故意混淆視聽，推諉卸責。李四川則在...

談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名

新北市永和區永福里長陳紫渝日前大方認愛，坦承正和凃姓警員交往，讓不少愛慕者心碎，卻也有不少支持者在臉書留言打氣「公歸公、...

搭上大正復古餐茶酒列車 邂逅沉浸式輕奢日本料理

半世紀的西門町老店「大車輪」於2022年打造全台首列沉浸式日本料理星級餐酒火車「輪輪1976-和食茶酒駅」信義旗艦店，營造大正復古和洋懷舊風情，以創意美學詮釋多重文化與傳統日本料理。

波西米亞MIX北歐風 美饌佳釀佐音樂餐酒水煙館

2022年開幕的網美餐酒水煙館「VANA Taipei」鄰近捷運忠孝敦化站，融合波西米亞、北歐異域風情，好吃、好喝、好抽又好拍，躍登東區超人氣打卡新地標。

台大後門咖哩老店歇業 門口架起圍籬土地將都更蓋建案

台北市大安區和平東路118巷因鄰近學區，加上巷內有很多美食，過去常被被稱作「美食一條街」，不少台大師生課後都會走到這邊用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦