台大後門咖哩老店歇業 門口架起圍籬土地將都更蓋建案

台北市大安區和平東路118巷因鄰近學區，加上巷內有很多美食，過去常被被稱作「美食一條街」，不少台大師生課後都會走到這邊用餐，不過近日有網友發現，巷內知名咖哩老店「靚咖哩」近一個月都沒營業，實際走訪該處發現店面已架起圍籬，旁邊拉麵店也搬到巷內，根據在地人士透露，該地將要都更準備蓋建案。

實際上網查這間店，發現Google仍查得到，並未寫上歇業，不過評論下有網友留言表示，附近有幾間店家似乎也都歇業或搬家，應該是要蓋房子，該咖哩店本身也很久沒營業只是沒有在店門口公告；當地民眾表示，這間店已經開業很久，外面都會排起長隊，生意很好；也有學生表示，餐點價格大約200內，有附一杯飲料，份量不小，CP值不錯，希望店家能另起爐灶。

記者實地走訪發現，該店面確實有圍籬給遮擋起來，門口也拉線寫著「私人土地，請勿停車」，除了咖哩店旁邊原還有一間拉麵店，目前也搬到巷子內，詢問拉麵店員表示，收到房東通知將都更，約5月底搬進巷內，至於旁邊咖哩應是近期才營業，是否會在開業不是很清楚。