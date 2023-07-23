快訊

談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名

獨 ／57歲陸婦過更年期仍想求子 跨海金門「做人」成功

談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名

聯合報／ 記者王慧瑛李成蔭／新北即時報導
新北市永福里長陳紫渝（前排左一）昨天在里內辦藝術杯墊手作課程，她po出和里民的互動合照，寫到「我們一起共度愉快的午後時光」，下方不少網友問「有辦法跨里報名嗎？」圖／取自陳紫渝臉書
新北市永福里長陳紫渝（前排左一）昨天在里內辦藝術杯墊手作課程，她po出和里民的互動合照，寫到「我們一起共度愉快的午後時光」，下方不少網友問「有辦法跨里報名嗎？」圖／取自陳紫渝臉書

新北市永和區永福里長陳紫渝日前大方認愛，坦承正和凃姓警員交往，讓不少愛慕者心碎，卻也有不少支持者在臉書留言打氣「公歸公、私歸私，加油！」陳紫渝昨天在里內辦藝術杯墊手作課程，她po出和里民的互動合照，寫到「我們一起共度愉快的午後時光」，下方不少網友問「有辦法跨里報名嗎？」

從參選里長到戀情被揭露，陳紫渝一舉一動引來不少關注，創造全國知名度，還有人勸進她可以更上一層樓選議員、立委，陳紫渝目前沒心動，強調會做好里長本分。

26歲陳紫渝日前被鏡週刊報導正和大2歲的秀朗派出所凃姓警員交往，小倆口一度迴避媒體數小時，之後女主角出面受訪認愛，陳紫渝當時說，她很珍惜這段感情，也希望大家目光用來關懷社會上更多值得關注的事。

新北市永福里長陳紫渝（前排右一）昨天在里內辦藝術杯墊手作課程，她po出和里民的互動合照，寫到「我們一起共度愉快的午後時光」，下方不少網友問「有辦法跨里報名嗎？」圖／取自陳紫渝臉書
新北市永福里長陳紫渝（前排右一）昨天在里內辦藝術杯墊手作課程，她po出和里民的互動合照，寫到「我們一起共度愉快的午後時光」，下方不少網友問「有辦法跨里報名嗎？」圖／取自陳紫渝臉書

陳紫渝

延伸閱讀

張國榮唯一認愛女友！61歲美魔女現身台北變這樣

「最美里長」陳紫渝戀情曝光 帥警男友IG突全黑留12字吐心聲

女兒感情被迫攤在陽光下還被罵 陳紫渝父親坦言：心疼又沉重

莊銘淵被罵翻道歉 陳紫渝父親在里長群組表達不滿

相關新聞

北流1.9億爭議款被黃珊珊轟推諉卸責 李四川親自回應了

北流1.9億履約爭議款，台北市前副市長黃珊珊在臉書槓上現任副市長李四川，表示李四川稱前市長柯文哲沒編預算，故意混淆視聽，...

波西米亞MIX北歐風 美饌佳釀佐音樂餐酒水煙館

2022年開幕的網美餐酒水煙館「VANA Taipei」鄰近捷運忠孝敦化站，融合波西米亞、北歐異域風情，好吃、好喝、好抽又好拍，躍登東區超人氣打卡新地標。

半年取締為去年2倍 士林夜市消除垃圾亂象

士林夜市業者與民眾亂扔垃圾造成髒亂，里長今年1月曾抱怨「遊客是來逛夜市，還是來逛垃圾場？」市府歷經半年努力，增垃圾桶、移...

談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名

新北市永和區永福里長陳紫渝日前大方認愛，坦承正和凃姓警員交往，讓不少愛慕者心碎，卻也有不少支持者在臉書留言打氣「公歸公、...

板橋林園電影城回來了

新北市板橋二輪戲院「林園電影城」，1991年開幕，去年6月因疫情歇業，居民不捨。如今，林園電影城臉書粉絲專頁發文公告，林...

中和環球購物中心周邊行人地獄？ 交局：增標線提醒

新北市中和環球購物中心位於中和中山路三段與民有街口附近，每天車多人多，加上周邊施工，時常人車爭道，險象環生。議員建議，要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦