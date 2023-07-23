談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名
新北市永和區永福里長陳紫渝日前大方認愛，坦承正和凃姓警員交往，讓不少愛慕者心碎，卻也有不少支持者在臉書留言打氣「公歸公、私歸私，加油！」陳紫渝昨天在里內辦藝術杯墊手作課程，她po出和里民的互動合照，寫到「我們一起共度愉快的午後時光」，下方不少網友問「有辦法跨里報名嗎？」
從參選里長到戀情被揭露，陳紫渝一舉一動引來不少關注，創造全國知名度，還有人勸進她可以更上一層樓選議員、立委，陳紫渝目前沒心動，強調會做好里長本分。
26歲陳紫渝日前被鏡週刊報導正和大2歲的秀朗派出所凃姓警員交往，小倆口一度迴避媒體數小時，之後女主角出面受訪認愛，陳紫渝當時說，她很珍惜這段感情，也希望大家目光用來關懷社會上更多值得關注的事。
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