談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名

新北市永和區永福里長陳紫渝日前大方認愛，坦承正和凃姓警員交往，讓不少愛慕者心碎，卻也有不少支持者在臉書留言打氣「公歸公、私歸私，加油！」陳紫渝昨天在里內辦藝術杯墊手作課程，她po出和里民的互動合照，寫到「我們一起共度愉快的午後時光」，下方不少網友問「有辦法跨里報名嗎？」

從參選里長到戀情被揭露，陳紫渝一舉一動引來不少關注，創造全國知名度，還有人勸進她可以更上一層樓選議員、立委，陳紫渝目前沒心動，強調會做好里長本分。