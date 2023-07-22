新北納涼季50攤聚集北大特區 促新北農產抽液晶電視

2023「三峽納涼季農特產品行銷推廣活動」今明2日在新北市三峽區台北大學舉辦，現場聚集50攤新北特色農產品，下午邀請到知名藝人葉璦菱以及MOMO家族表演團體，市集有食農教育闖關遊戲，完成闖關可抽42吋液晶電視等大獎。

三峽農會為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，今明2日在台北大學舉辦2023「三峽納涼季」，除了有農夫市集、納涼餐車外，下午的納涼微風音樂季也邀請到知名藝人葉璦菱，以及MOMO家族的優格姊姊等表演團體，邊品嚐讓暑意全消的納涼農特產、欣賞優美的表演外，市集中亦有食農教育闖關遊戲，完成闖關可獲抽獎券，有機會獲得優質大禮，包含雙門變頻冰箱、42吋液晶電視等獎品，明還有許多樂團、弦樂團、歌舞團等表演及試吃，將於下午四時40分持續抽獎。

另外三峽農會也整合三峽在地12位小農聯名推出限定優惠，最低可達8折，新北市三峽區有深厚老街及藍染文化，近年來更推出獨具全國的納涼三寶碧螺春、綠竹筍及蜂蜜，吸引青農返鄉的農業創生理念，並透過技術的改良，開拓更多的網路與實體通路，讓三峽在新與舊之間交融，打造三峽的時代新風華。