聽新聞
test
0:00 / 0:00
「最美里長」陳紫渝戀情曝光 帥警男友IG突全黑留12字吐心聲
民進黨提名的永和立委參選人莊銘淵，前天因評論永和區永福里長陳紫渝的戀情，引發眾怒，昨天在鏡頭前道歉。陳紫渝的父親、協和里長陳昱庭昨天也在臉書發文表示，看到女兒感情被迫攤在大眾面前，又面對各種不尊重，「作為父親的我有多心疼多沉重」，陳昱庭也說，相信社會自有公評。
「最美里長」陳紫渝19日被周刊爆料，與永和分局秀朗派出所的凃姓員警密戀、進摩鐵約會，陳紫渝當天就順勢公開戀情，不少粉絲對凃男相當好奇。凃員原本個人IG設定為公開，但昨夜改為私人帳號，非好友無法瀏覽，並突然將IG頭像換成全黑圖，於自介欄位留下「所有的安排，都是最好的安排」這12字。
陳紫渝男友是26歲的凃姓員警，他已從事警察工作3年，在執行選舉勤務時結識陳紫渝，兩人進而在今年5月底交往。陳紫渝表示，「我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間」。
據了解，涂員在與里長戀情公開當天就臨時請假，謝絕外界連繫，但隔天就正常上班，還與所內同事一起南下屏東偵辦案件，工作十分認真，其同事也希望外界給予了二人更好的祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言