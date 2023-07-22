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最美里長陳紫渝戀情引熱議 帥警男友IG突全黑「留12字」吐心聲

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「最美里長」陳紫渝戀情曝光 帥警男友IG突全黑留12字吐心聲

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市永和區最美里長陳紫渝的帥警凃姓男友IG昨突全黑，只留12字心聲。圖／取自陳紫渝臉書
新北市永和區最美里長陳紫渝的帥警凃姓男友IG昨突全黑，只留12字心聲。圖／取自陳紫渝臉書

民進黨提名的永和立委參選人莊銘淵，前天因評論永和區永福里長陳紫渝的戀情，引發眾怒，昨天在鏡頭前道歉。陳紫渝的父親、協和里長陳昱庭昨天也在臉書發文表示，看到女兒感情被迫攤在大眾面前，又面對各種不尊重，「作為父親的我有多心疼多沉重」，陳昱庭也說，相信社會自有公評。

「最美里長」陳紫渝19日被周刊爆料，與永和分局秀朗派出所的凃姓員警密戀、進摩鐵約會，陳紫渝當天就順勢公開戀情，不少粉絲對凃男相當好奇。凃員原本個人IG設定為公開，但昨夜改為私人帳號，非好友無法瀏覽，並突然將IG頭像換成全黑圖，於自介欄位留下「所有的安排，都是最好的安排」這12字。

陳紫渝男友是26歲的凃姓員警，他已從事警察工作3年，在執行選舉勤務時結識陳紫渝，兩人進而在今年5月底交往。陳紫渝表示，「我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間」。

據了解，涂員在與里長戀情公開當天就臨時請假，謝絕外界連繫，但隔天就正常上班，還與所內同事一起南下屏東偵辦案件，工作十分認真，其同事也希望外界給予了二人更好的祝福。

新北市永和區最美里長陳紫渝的帥警凃姓男友IG昨突全黑，只留12字心聲。圖／取自涂姓員警臉書
新北市永和區最美里長陳紫渝的帥警凃姓男友IG昨突全黑，只留12字心聲。圖／取自涂姓員警臉書
永和最美里長陳紫渝的帥警男友IG突全黑，留12字吐心聲。截取自凃警ig
永和最美里長陳紫渝的帥警男友IG突全黑，留12字吐心聲。截取自凃警ig
陳紫渝的父親、協和里長陳昱庭也在臉書發文表示，「作為父親的我有多心疼多沉重」，相信社會自有公評。圖／取自陳昱庭臉書
陳紫渝的父親、協和里長陳昱庭也在臉書發文表示，「作為父親的我有多心疼多沉重」，相信社會自有公評。圖／取自陳昱庭臉書

陳紫渝 永和

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