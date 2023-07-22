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萬里又見飛行傘 警蒐證通報

聯合報／ 記者游明煌李定宇／新北報導
新北萬里發現又有飛行傘在飛，警蒐證通報市府。現場負責人員表示，是學員的練習活動。 記者游明煌／翻攝
新北萬里發現又有飛行傘在飛，警蒐證通報市府。現場負責人員表示，是學員的練習活動。 記者游明煌／翻攝

新北市萬里區北基里山上一處飛行場地，因屬於山坡地保育區農牧用地，不可做農業以外用途，去年飛行傘意外頻傳，市府體育處前年勒令停止營業並公告禁止飛行活動。近日地方發現又有飛行傘在飛，警方已拍照蒐證通報市府體育處裁處。

附近居民說，飛行傘消失很久又出現，打電話向警方反映，以前常常發生意外，甚至有人傷亡，居民擔心如果再出事誰要負責？

入口處有新北市政府體育處張貼公告，寫著「無動力飛行傘運動具高度危險性，此處場地尚未合法取得許可，請勿在此進行無動力飛行運動」。

金山分局萬里分駐所長張智傑表示，19日接獲民眾報案有飛行傘飛行，警方趕至現場了解，現場確有人在進行飛行，也有的已從山上飛出去。現場負責人員表示，是學員的練習活動，警方已先制止不要再飛，將檢附相關資料送體育處裁處。

體育處表示，此處飛行運動經營未經許可，110年6月裁罰6萬元、7月30萬元；110年8月裁罰6萬元後，現場設告示牌禁止飛行。體育處今年2到6月無預警查核4次，並請當地警察局及區公所協助拍照舉發，違法經營依法開罰15萬至150萬元。

體育 飛行傘 萬里 金山

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