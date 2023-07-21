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新北萬里飛行傘又飛了！警蒐證通報 業者：學員試飛

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北萬里飛行傘再飛了，警蒐證通報市府， 業者：學員試飛。記者游明煌／翻攝
新北萬里飛行傘再飛了，警蒐證通報市府， 業者：學員試飛。記者游明煌／翻攝

新北市萬里區北基里山上的飛行場地，因屬於山坡地保育區農牧用地，不可做農業以外用途，去年飛行傘意外頻傳，市府體育處勒令停止營業並公告禁止飛行活動。近日地方發現又有飛行傘在飛，警方到場發現屬實，已拍照蒐證通報市府體育處裁處。

有附近居民說，最近又有飛行傘在飛，而且都是雙人在飛，他有打電話向警方反映，警方也有到場了解，警方表示會向有關單位反映，他擔心如果出事誰要負責？

入口處有新北市政府體育處張貼公告，寫著「無動力飛行傘運動具高度危險性，此處場地尚未合法取得許可，請勿在此進行無動力飛行運動」。

新北市金山分局萬里分駐所長張智傑表示，19日有接獲民眾報案，有飛行傘在天上飛行，警方立即趕至現場了解，發現現場確有人在進行飛行的動作，也有的已從山上飛出去。現場負責人員表示，是學員的練習活動，警方已先制止先不要再飛，請業者依規定來執行。

張智傑說，警方致電新北市體育處查詢，體育處告知目前仍屬禁止事項，警方當下已告知負責人員，已有蒐證，將檢附相關資料送體育處裁處。

飛行傘 運動 萬里 金山

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