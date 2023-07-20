政府打房 北市房價去年平均單價每坪73.9萬元再創新高

台北市政府地政局今天發布去年不動產市場動態年報，政府打房，但數據顯示，111年住宅平均交易單價上漲，全市平均單價為每坪73.9萬元，較110年每坪70.4萬元，上漲4.97%，創102年以來新高。不過交易量，較110年1萬4222件減少1242件，減幅8.73%；交易總額為3560億元，較110年3911億元減少351億元，減幅8.97%。

另外，辦公市場租賃去年申報869件，商辦佔798件、廠辦為71件，整體較前1年減少1.03%；其中，商辦減少2.68%，廠辦則增加22.41%，終止連6年下滑趨勢。

商辦交易量以信義商圈27件居冠，廠辦交易集中在內科。但平均月租金的部分，信義商辦以每坪3844元稱王，廠辦則是南港經貿每坪1373元居首。

在各行政區的停車位交易方面，坡道平面停車位平均單價以大安區322萬元最高、文山區194萬元最低；機械（含坡道機械及升降機械）停車位平均單價仍以大安區194萬元最高、文山區126萬元最低；坡道平面車位平均單價約為每坪房價3.49倍，機械車位為2.21倍。