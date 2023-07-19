百人泳渡卯澳灣22日登場 貢寮區長全副武裝學浮潛

新北市三貂角文化發展協會將於本周六(22)日辦理首屆泳渡卯澳灣活動，目前已有超過百人報名參加，貢寮區區長柯建輝受邀代表領游，不會游泳的他還特地向福連國小校長來請益，全副武裝的下海熟悉水性還有練習浮潛，希望當天可以順利游完全程。

三貂角文化發展協會理事長潘王村說，本次發起泳渡卯澳灣活動，構想源自福連國小去年辦理百年校慶，當時號召校友百人泳渡卯澳灣，讓卯澳灣呈現不一樣的迷人風景，也充滿人與環境友善互動的感動，因此本周六號召超過百人，一起倘佯在這天然資源豐富的卯澳灣的懷抱中。

貢寮區區長柯建輝說，今年由新北市三貂角文化發展協會主辦的泳渡卯澳灣，很榮幸受邀成為代表領泳，因此也特地拜師學藝，和福連國小校長梁均紘學習如何游泳，希望當天可以順利游完全程。

福連國小校長梁均紘說，卯澳灣是相對安全的海域，福連國小校本課程也以卯澳灣來延伸，每年畢業典禮泳渡卯澳灣和放流等等活動，是學校一大特色，這次由三貂角文化發展協會來發起這次泳渡卯澳灣的活動，希望讓不止學生，還有更多人知道卯澳灣之美。

卯澳灣周遭有著非常豐富的山海自然資源，可提供海洋保育、海上休閒、山林探索等活動，也有石頭建築、宮廟、宗教祭典，及漁撈、養殖、復育等漁村特色人文資產，地方希望藉由像泳渡卯澳灣這樣的活動，將卯澳灣的美讓更多人知道，也藉此促進地方觀光。