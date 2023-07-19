終於再破400萬！新北人口回流 林口、淡水增加最多

新北市人口一度跌至397萬人，但截至昨天回流至402萬9356人。新北市民政局分析人口下滑主因，是因疫情連兩年未入境，被遷出的人口有8萬8718人。另各區人口成長，以林口52.26%最多，負成長以平溪-21.09%最高；為因應人口挑戰，民政局力推婚育友善、高齡樂活及新住民關懷三策略。

民政局長柯慶忠今在市政會議專案簡報，提到人口變化，其中2020年下半年因為受到新冠肺炎影響，2021年新北人口下滑，2022年更是來到397萬2271人，經調查發現，連續兩年因為疫情，未入境、被遷出國外人口共8萬8718人，是新北人口下滑最大主因。

不過，2022年7月開始止跌回升，經民眾陸續恢復戶籍，今年7月18日新北市人口數回流至402萬9356人。民政局統計，至今年4月各區人口成長，以林口52.26%最多，其次為淡水32.72%、八里18.36%，五股也有14.96%；但負成長區域以平溪-21.09%最高、再來是貢寮-19.15%、雙溪-17.43%、石門-14.24%、瑞芳-11.59%。

柯慶忠表示，分析國內人口結構，不只出現負成長警訊，去年生育率僅0.87，成為世界倒數，國內高齡化速度比各國都快，2025年將進入超高齡社會，因應少子女化，推出多元優質的單身聯誼及聯合婚禮，生育獎勵金已近39萬新生兒受惠；高齡化因應部分，則協助推動社區照顧服務，調配全市500間市民活動中心化身銀髮俱樂部、社區關懷據點等，全齡應用滿足長者需求。

新北市長侯友宜表示，全國正處少子女化與高齡化的交會口，新北致力推廣婚育友善政策一條龍，從婚前的單身聯誼到結婚時的聯合婚禮，以及婚後的好孕專車、生育獎勵金、公共托育、青銀共居，完整規畫人口政策備受好評，加上全市公托121家、家外托育率42％，遠高於全國平均，要讓市民敢婚、願生、樂養。