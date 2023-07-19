基北北桃暑期「麥噪專案」 新北首日開出150張罰單、45萬罰鍰

基北北桃四市7月1日啟動暑假「麥噪專案」，新北市今年度修法公告噪音車行為罰原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，並自昨起施行，新北市境內不分時段，車輛上路如使用未經主管機關噪音審驗合格之排氣管，致妨礙他人生活安寧即依違反噪音管制法規定告發處分3000元至3萬元罰鍰，施行首日即祭出150張罰單，共計罰款超過45萬元。

暑假來臨7月1日起基北北桃同步啟動麥噪專案，截至7月18日止，新北市共辦理環警夜攔15場次，並結合170處固定式及18場移動式噪音科技執法取締，包含18日開始施行的噪音車行為罰全日取締，總計開罰892件噪音車，另依據噪音管制法及違反噪音管制法裁罰規定，如為夜間管制時段加重裁罰至每件6千元，累犯最高可裁處3萬元罰款。

環保局長程大維表示，新北市2017年即公告夜間管制時段禁止該行駛車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格之排氣管，今年再度修法公告，將噪音車的原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，自7月18日起新北市境內車輛上路如使用未經主管機關噪音審驗合格之排氣管，致妨礙他人生活安寧即予以告發處分。

新北市李姓民眾則表示，一般白天市區人聲鼎沸，排氣管噪音相對而言較不困擾，但最令人反感是夜深人靜時少數騎士故意在大樓巷道內加速穿梭製造大量噪音。盼修法針對惡意在民眾入睡時，故意「炸街」的騎士加重處罰甚至吊扣駕照，維護多數民眾享有安靜的權利。