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北市重陽敬老金回來了！條件、領取方式一次看

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市社會局今天舉行重陽敬老金發放記者會，市長蔣萬安也到場宣布今年開始將重新發放重陽敬老金1500元。記者洪子凱／攝影
北市社會局今天舉行重陽敬老金發放記者會，市長蔣萬安也到場宣布今年開始將重新發放重陽敬老金1500元。記者洪子凱／攝影

北市今年開始重新發放1500元重陽敬老金，只要重陽節當天設籍台北市達3個月，年底年滿65歲至98歲長者都符合領取資格，年底滿99歲以上者致送1萬元及禮品一份，此外今年除了可領取現金外，社會局還提供敬老卡、郵局或富邦銀行匯款方式，局長姚淑文表示，今年共編列8.5億預算發放，預計有超過55萬長者受惠。

今年敬老禮金發給對象為，到重陽節當天設籍台北市已達3個月以上，年底年滿65歲至98歲長者（原住民55歲至88歲）1500元；年底滿99歲以上（原住民為89歲以上），致送1萬元及禮品一份。

社會局說明，列冊低收、中低及中低老津長者將於8月7日直接入帳至本人帳戶，一般長者8月8日至9月7日優先以敬老卡（含註記敬老之愛心卡）可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡領取重陽禮金。

除了用敬老卡領取外，社會局首次推出線上申請重陽禮金匯款系統，只要在7月26日至8月31日前至官網填寫資料，可選擇匯款至長者本人郵局或台北富邦銀行帳戶領取重陽禮金，10月3日將匯款入帳。

若長者希望領取現金，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布定點及時間領取，若來不及於以上時段領取，可於11月14日至12月31日線上申請補發，至於99歲以上人瑞將於9月至11月中由里幹事親送禮品及禮金到府。

社會局長姚淑文表示，重陽敬老金是市長蔣萬安上任後新政之一，前朝市府將預算編列後送到議會，把去年度歲入跟歲出剩餘費用採10%，原預計112年度可發放敬老禮金1200元，蔣萬安上任後加碼變成1500重新發放重陽敬老金，上個會期追加2.3億預算，整體編列8.5億，目前預估年底滿65至98歲長者約55萬人，99歲以上長者約1700多人。

永樂基金會理事長86歲陳春子表示，過去柯文哲取消重陽敬老金的發放，很多老人家不滿，如今重新發放，大家都很開心，她強調，其實錢多或少不重要，老人家在乎的是一種感覺；91歲黃小姐表示，拿到重陽敬老金很開心，但想要把這份錢捐出去回饋給社會。

重陽敬老金 北市 長輩

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