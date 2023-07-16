被稱天坑守門人 陳怡君曝這事超玄：工程機放乖乖

台北市南京西路天坑至今已經第9天，補強工程預計到18號，今天工程進度是配合南京西路地質加固，封閉北側車道進行低壓灌漿，保留南側1車道供西往東通行。台北市議員陳怡君今天持續到現場監督工程進度，由於從第一天至今，陳怡君幾乎都守在現場，也被周邊居民稱為天坑守門人。甚至陳怡君原本排定18號要跟議會團赴日考察，也已經取消。

不過在這幾天工程期間，眼尖民眾也發現，怎麼一台工程機器放著一包「乖乖」？別以為是工人們的零食，陳怡君透露，前幾天天坑工程補強灌漿時，有個地方真的很詭異，機器來三次要深度灌漿都壞掉，然後最後去拜拜就好了，所以現在機器放了一包乖乖，要機器不要鬧脾氣故障。

陳怡君今天也在臉書提到，民進黨全代會結束，她又繼續回到天坑現場。回到天坑工程的施工處，她忙到竟然覺得這裡是比較能放鬆的，一起注意施工狀況，把路鋪好讓市民安心是她跟市府的責任。