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TPASS上路 淡海輕軌、YouBike運量增

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
TPASS基北北桃1200元月票7月上路以來，新北市運具運量大幅提升。圖／本報資料照片
TPASS基北北桃1200元月票7月上路以來，新北市運具運量大幅提升。圖／本報資料照片

基北北桃TPASS通勤月票上路至今，帶動新北公共運輸運量。淡海輕軌近日平均日運量較去年同期成長15%；環狀線平均日運量成長37%。此外，YouBike平均日運量成長11.6%。新北市交通局分析上升原因，表示疫情解封、可搭乘運具選項增加。

以新北捷運為例，近日淡海輕軌平均日運量1萬2355人次，較去年同期增加約1613人次、成長15%，較2020年同期增加約4成；另環狀線平均日運量5萬2381人次，較去年增加1萬4218人次、成長37%，也比2020年同期增加近3成。

新北市YouBike部分，近日平均日運量8.2萬租借人次，較去年同期增加8537租借人次、成長11.6%。交通局發現，也恢復至2019年、疫情前同期8成。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺分析運量上升原因，表示1200實施後，除疫情解封後走出戶外，公共運輸運量漸恢復，台鐵、機捷也納入1200範圍，可搭乘運具類別選擇多、路網服務擴大。

吳政諺表示，公共運輸運量的維持與提升，需靠中央與地方政府提供穩定財源挹注補貼，以維持便宜票價，一旦缺乏補貼款，培養的公共運輸運量與習慣很可能崩解，另因運量提升後，也需各運具業者提供更多車輛、駕駛人力，提升運輸能量。

吳政諺表示，另也可評估提高私人運輸使用成本，如燃油價、停車費，讓私人運具成本合理化負擔，及同步提升公共運輸服務品質，引導促進公共運輸發展，讓原私人運具使用者願移轉改搭使用公共運輸。

公共運輸 淡海輕軌

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