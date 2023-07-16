聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓纜疫後復甦 上半年115萬人次

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市觀傳局攜手北捷與貓空休閒產業社區發展協會，7、8月推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區。圖／觀傳局提供
北市觀傳局攜手北捷與貓空休閒產業社區發展協會，7、8月推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區。圖／觀傳局提供

貓空纜車2007年營運迄今，2014年創下歷年最高運量達305萬9173人次，之後每年都有200多萬人次搭乘，受新冠疫情影響，去年僅110萬人次。今年疫情趨緩、邊境開放，觀光客愈來愈多，上半年運量115萬人次，已恢復到疫情前2019年水準、較同期111萬人次還要好，更勝過去年一整年運量。

北捷遊憩休閒事業處纜車中心主任黃志明說，為提升平日運量，2021年12月起推出價值600元的「貓纜校外教學超值遊」，對象鎖定高中職以下，每人優惠價100元，清寒家庭學生免費，2小時行程含搭纜車，帶領師生參觀平常不對外開放的儲車區，導覽貓纜營運與運行知識、維修科普，以及換纜體驗、手作迷你版纜車。

黃志明表示，纜車周日返回儲車區，周一停駛日維修、保養，周二至五開放預約校外教學，去年吸引約3000位到訪，今年7月底前將破百團、超過5000人。

北捷纜車中心表示，7、8月天氣熱且暑假是貓纜淡季，為吸引客群、提高運量，推出貓纜暢遊一日票，加碼送限量冰淇淋、茶飲等好康，也祭出下午4點後星光優惠，從貓纜動物園進站搭車者可享單趟50元。今年持續改善車廂內通風，並增加紙扇發送。

另外，北部茶產地之一的貓空是遠近馳名的木柵鐵觀音故鄉，且富有生態、歷史人文等觀光資源，成為近年低碳綠色旅遊的熱門選項。北市觀傳局7、8月攜手北市貓空休閒產業社區發展協會、北捷推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區，也前往茶坊學泡茶、品茗正欉鐵觀音茶與文山包種茶等茶品。

貓空纜車 貓纜 疫情

延伸閱讀

「台北貓空茶會」7月15日登場 探訪貓纜秘境、品嚐茶山午茶

3分鐘畫面曝！情侶搭纜車「空中激戰」 完事見監視器1反應讓眾人傻眼

北捷欲拆學童集體創作 公共藝術審議會不予通過

以中捷事件為鑑 北捷文湖線南京復興站設緊急停車按鈕即起啟用

相關新聞

北市中山區傳停電災情！部分區域一片漆黑 恐停至22時30分

台北市中山區民生東路一段、捷運中山站附近區域15日晚間7時許傳出停電災情，目前已知影響757戶，台電已經派人搶修中。

貓纜疫後復甦 上半年115萬人次

貓空纜車2007年營運迄今，2014年創下歷年最高運量達305萬9173人次，之後每年都有200多萬人次搭乘，受新冠疫情...

板橋湳興市場雨遮違建30年 地方憂公安

新北板橋區湳興公有市場與集合攤販，長期有雨遮違建問題，白天也沒有陽光照射，長年陰暗潮濕，里長說，地面生苔讓人滑倒數次，多...

碧潭魚道通水 打造水中廊道

2015年蘇迪勒颱風重創碧潭堰，新北市水利局隨即推動堰體改善及周邊環境營造工程，2020年施工，本月3日完成216公尺複...

TPASS上路 淡海輕軌、YouBike運量增

基北北桃TPASS通勤月票上路至今，帶動新北公共運輸運量。淡海輕軌近日平均日運量較去年同期成長15%；環狀線平均日運量成...

新北、桃園圖書館至少12萬冊書未還 「這本書」逾期最久已滿30年

桃園市立圖書館約4.7萬本書被逾期超過100天，被逾期最久的「世界列國誌」今天滿30年；新北市圖書館有7.8萬本書被逾期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦