北市試辦高位攝影智慧化開單 議員憂涉隱私如楚門的世界

北市首次試辦「高位攝影智慧化開單服務」，後天起至9月30日在潮州街路邊汽車停車格上路，架在燈桿上的攝影機能偵測車輛入停且自動開單，駕駛將不會收到實體繳費單。有民眾認為拍攝影像涉及民眾隱私，是否可由委外廠商掌握？議員也抱持疑慮，憂成楚門的世界。

國民黨北市議員徐弘庭表示，支持科技化解決市政問題，建議從小規模試辦可行性，可選在市府後門停車格等機關周邊，藉此引導民眾建立使用習慣。不過，在燈桿上架攝影機是否能清楚辨識車牌，他認為準確度有待商榷。

民進黨北市議員陳怡君肯定無紙化開單，但擔心攝影機拍攝恐涉及個人隱私，如果這些影像遭洩漏，還會衍生資安問題，直呼「太可怕了，簡直是楚門的世界」，去到哪裡都會被知道，車上載誰拍得一清二楚，不希望北市成為天眼2.0版。

陳先生說，攝影機架在燈桿上，就像中國大陸路上隨處可見的電眼，質疑這些拍攝的影像資訊涉及民眾隱私，是否可由委外廠商掌握？另外，他平常開車都停在收費停車場，偶爾停路邊，習慣會拿繳費單到超商繳費，如果停路邊沒收到繳費單，會以為剛好沒人來開單，自己「賺到」。

牛小姐則習慣使用行動支付，她說只要輸入車牌即可知道需繳費款項且還有折扣，實體繳費單對她來說是困擾，因此有沒有繳費單都沒差，直言「不要給，我最高興。」