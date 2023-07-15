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2023三峽藍染節明登場 闖關抽iPad 、AirPods

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2023三峽藍染節」明起至8月13日於三峽老街及文物館登場，今年以「太空」為核心，將藍染融入十二星座天文領域。圖／2023三峽藍染節臉書粉專翻攝
「2023三峽藍染節」明起至8月13日於三峽老街及文物館登場，今年以「太空」為核心，將藍染融入十二星座天文領域。圖／2023三峽藍染節臉書粉專翻攝

「2023三峽藍染節」明起至8月13日於三峽老街文物館登場，今年以「太空」為核心，將藍染融入十二星座天文領域，於老街及文物館周邊設計日夜不同藍染裝置藝術，闖關民眾有機會獲得iPad 、AirPods 等贈品。在地立委吳琪銘表示，藍染是三峽特有染布文化，瞭解先民染布技藝的傳統技藝保存重要性。

開幕主活動於7月16日三峽老街登場，民眾可近距離欣賞藍染創作走秀作品將於三峽老街口藍染櫥窗展示，同時還有藍染闖關活動，關卡設置可了解藍染的歷史、製作、經濟及應用等知識，傍晚登場抽獎活動，消費滿額或闖關就有機會抽iPad 、AirPods 及藍染手作。

立委吳琪銘表示，藍染是三峽區特色文化產業，這項早期先民從原鄉帶來染布技術，在三角湧地區造就風光染坊榮景成為養活幾代人的產業，如今，藍染已成為具有地方特色的文創藝術，一件藍染在不同的時代中，能帶給市民各種繽紛多樣的生活。

三峽區公所表示，活動期間歷史文物館規劃「藍染節特展-我們的藍色宇宙」帶領民眾認識三峽藍染古往今來，及藍染結合呈現宇宙創新作品。藍染節活動期間可至工作坊進行藍染DIY，感受三峽渲染的魅力。

新北市三峽藍染節從即日持續至8月13日，後續連續3個週末包含7月22日「藍染音樂會&文創市集」、7月30日「藍染繪本分享會」、8月5至6日「星空X藍染走讀」等系列活動，相關系列活動及報名訊息請至「2023三峽藍染節」臉書粉絲專頁查詢。

2023三峽藍染節：https://www.facebook.com/Sanxia.Indigo.Dyeing.Festival

立委吳琪銘(右)表示，藍染是三峽區特色文化產業，帶給市民各種繽紛多樣的生活。圖／吳琪銘辦公室提供
立委吳琪銘(右)表示，藍染是三峽區特色文化產業，帶給市民各種繽紛多樣的生活。圖／吳琪銘辦公室提供

藍染 老街 文物

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