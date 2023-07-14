散步賞花 新北三重、淡水河濱仙丹花熱情盛開

位於新北市三重、淡水河畔河濱自行車道的仙丹花，現在嬌豔盛開中，炎炎夏日下隨風搖曳生姿，新北市府高灘地工程管理處表示，酷暑盛夏正是仙丹花季節，民眾可趁傍晚時段至淡水河畔散步賞仙丹。

仙丹花性喜溫暖炎熱氣候，全日照下開花更顯旺盛，花季時呈現花團錦簇的景象，花期長，盛花期大約在可到11月下旬之間，以夏季及秋季盛開為多，其花冠成高腳杯形，因此觀賞價值極高，貴氣淡雅且豔而不俗。仙丹花的花語象徵著團結及獲得新生，花朵團簇盛開，就像是一個個華麗的繡球堆疊具有層次。

新北市高灘處長張修銘表示，淡水河畔沿線景致優美，騎乘自行車遊覽河濱公園時，一旁還能有嬌豔美麗的仙丹花點綴陪襯，藍天白雲搭配火紅色的花朵，更顯活力朝氣，此外，從忠孝碼頭騎乘自行車至重陽橋周邊約4公里左右，喜歡花花草草的民眾千萬不能錯過。