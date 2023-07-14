北市天坑兩度坍塌 監委申請調查

北市南京西路「天坑」前天深夜恢復單側雙向通行，最快明天全線恢復通行，監察委員林國明昨表示，當地2次坍塌，已針對該案申請自動調查。市府發言人殷瑋表示，「監委要查，我們就配合調查。」

南京西路本月8日深夜路基塌陷，出現長約1.5公尺，寬、深度各1公尺的坑洞，北市府第一時間搶修補強路基，懷疑是深埋地下近8公尺的汙水管釀禍，不料隔天深夜又出現第二個沉陷點，市府緊急分流汙水，廢除破裂汙水管，擴大周邊透地雷達偵測。

初步偵測結果昨天出爐，台北市副市長李四川表示，原則上底下沒有被淘空，不過有小部分區域類似「西瓜沙沙」的孔隙，已經用低壓混凝土灌漿補強，不會再被淘空。

至於擴大偵測範圍至西寧北路、環河北路、貴德街等，排定7月11日至14日進行，判讀報告要到19日才會出來。

林國明表示，究竟造成此處塌陷的原因為何？是否單純因地下管線破損所致？或發現坑洞時，檢測作業與程序是否完備？檢測作業與程序是否完備？如何確保周邊建築與道路使用安全？因攸關公安及居住安全，已申請自動調查。