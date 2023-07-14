聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市天坑兩度坍塌 監委申請調查

聯合報／ 記者蔡晉宇林麗玉／台北報導

北市南京西路「天坑」前天深夜恢復單側雙向通行，最快明天全線恢復通行，監察委員林國明昨表示，當地2次坍塌，已針對該案申請自動調查。市府發言人殷瑋表示，「監委要查，我們就配合調查。」

南京西路本月8日深夜路基塌陷，出現長約1.5公尺，寬、深度各1公尺的坑洞，北市府第一時間搶修補強路基，懷疑是深埋地下近8公尺的汙水管釀禍，不料隔天深夜又出現第二個沉陷點，市府緊急分流汙水，廢除破裂汙水管，擴大周邊透地雷達偵測。

初步偵測結果昨天出爐，台北市副市長李四川表示，原則上底下沒有被淘空，不過有小部分區域類似「西瓜沙沙」的孔隙，已經用低壓混凝土灌漿補強，不會再被淘空。

至於擴大偵測範圍至西寧北路、環河北路、貴德街等，排定7月11日至14日進行，判讀報告要到19日才會出來。

林國明表示，究竟造成此處塌陷的原因為何？是否單純因地下管線破損所致？或發現坑洞時，檢測作業與程序是否完備？檢測作業與程序是否完備？如何確保周邊建築與道路使用安全？因攸關公安及居住安全，已申請自動調查。

北市 關公 天坑

延伸閱讀

南京西路天坑監委要查 北市：監委要查我們就配合

南京西天坑塌陷區透地雷達判讀今出爐 擴大偵測等下周

天坑引討論 新北圖資系統地下管線一目了然

北市天坑低密度灌漿 議員曝：透地雷達檢測還沒出來

相關新聞

因疫情停辦3年終於復辦 貢寮海祭 8月4日起連嗨3天

貢寮海祭因疫情停辦3年，今年終於復辦，讓樂迷好期待，新北市觀旅局昨公布「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動資訊，8月...

浮洲徵收地 因泰板輕軌住變商惹議

新北市政府正進行板橋浮洲地區都更通盤檢討，浮洲地區278公頃預計區段徵收103公頃，市府盼徵收後重新開發，提高土地利用價...

救護能量進步 新北OHCA康復 11.43%創新高

為精進緊急救護技術，新北市主辦「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，逼真且限時的模擬比賽，吸引全國各單位好手競爭。副市長陳純...

北市天坑兩度坍塌 監委申請調查

北市南京西路「天坑」前天深夜恢復單側雙向通行，最快明天全線恢復通行，監察委員林國明昨表示，當地2次坍塌，已針對該案申請自...

YouBike調度車輛 募里民小幫手

北市YouBike尖峰時段常無車可借或無車位可還，微笑單車公司攜手北市交通局公開招募「YouBike里民小幫手」協助調度...

南京西路天坑監委要查 北市：監委要查我們就配合

台北市南京西路發生天坑意外，監察院今天表示，究竟造成此處塌陷之原因為何？是否單純因地下管線破損所致？監察委員林國明深表關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦