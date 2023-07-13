2023汐止區仲夏夜音樂派對 22日於區公所前廣場熱鬧登場
新北市汐止區公所將於112年7月22日(星期六)下午5:40於行政大樓前廣場舉辦「仲夏夜音樂派對」！
活動邀請知名民歌手及台語歌手輪番演唱經典懷舊名曲；及汐止區學生團體齊演出，展現在地文化之美，讓市民朋友闔家於夏夜中享受音樂，度過一個悠閒溫馨的夜晚，感受汐止之美。
汐止區仲夏夜音樂派對已邁入第9年，每年的音樂會皆邀請在地學校一同共襄盛舉，這場夏季音樂盛宴已成新北活動指標之一，今年再度規劃豐富節目和汐止區市民相揪於行政區廣場前狂歡一夏！
為結合地方藝文特色，特別安排新北市汐止區的學校演出，表演團體有「樟樹國小原住民舞蹈團、金龍國小弦樂團、青山國中小弦樂團、汐止國小弦樂團、汐止國小國樂團、秀峰國小國樂團、青山國中小森巴鼓隊」，現場青春洋溢，熱鬧非凡！
除此之外，主辦單位更邀請多位知名藝人到現場獻唱，有「歌唱比賽冠軍台語歌手-唐儷、台語情歌王子-鄔兆邦、玉女唱將-于台煙及民歌界溫柔男神-李明德」，音樂曲目從懷舊到現代流行，2023汐止區仲夏夜音樂派對絕對精彩，快將7/22晚上時間留下來，在汐止區行政廣場前不見不散！
此次活動免費入場，詳細資訊請鎖定汐止區公所粉絲專頁「汐止區公所-水返腳大小事」，一場難忘精彩的仲夏夜音樂派對不容錯過！
汐止區公所粉專：https://www.facebook.com/Xizhiworld/
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