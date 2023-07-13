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北市民權大橋施工 15日起內湖往松山改走便橋

中央社／ 台北13日電

北市工務局今天表示，因民權大橋改建工程，內湖往松山（由西往東方向）的車行動線將自15日清晨起切換至交通維持便橋上行駛，將派義交協助引導。

台北市政府工務局新建工程處工務科長蕭志龍表示，民權大橋是聯繫松山區及內湖區的主要橋梁，民國71年完工通車，至今已40多年；近年接到不少陳情，指行經橋上伸縮縫附近感受明顯跳動，影響行車安全及舒適性。

蕭志龍說，經新工處檢視現地狀況，決定辦理「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」，藉由重建橋梁上部結構，徹底解決行車不適問題，改建工程於110年11月1日開工，預計於114年7月完工。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，交通維持便橋車道數是依據既有主橋車道數配置，仍維持原有車道數量，車行順暢度也如以往，請用路人安心駕駛。

另外，自111年5月21日起封閉民權東路5段的橋下側車道（由西往東方向），也已重新開放通行；因施作交通維持便橋基礎遭遇地下排水箱涵淺埋障礙，致基礎須提升至路面以上，影響道路通行寬度，因此僅開放供機車及行人通行，行經時務必減速慢行。

洪辰儒表示，民權大橋跨河段上部結構改建統包工程因工序複雜，後續仍有數次交通維持轉換措施，新工處會以最嚴謹的態度來讓工程儘早完工。

車道 內湖 北市

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