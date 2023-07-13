全國救護競技高峰會 新北救護員母親節救母親令人動容

為持續精進緊急救護技術，新北今主辦「救護英雄競技高峰會」，逼真且限時的模擬比賽，吸引全國各單位好手來競爭，現場氛圍緊張刺激。市府也於活動前表揚搶救OHCA患者有功人員，消防員分享自己曾在某年母親節當天救回一名母親，讓他印象相當深刻。

新北上午在市府6樓大禮堂舉辦「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，全國各路救護好手雲集，包含六都、新竹縣、花蓮縣、嘉義縣等縣市消防局、亞東醫院急診醫學部及國軍共11支隊伍參加，該活動也是首次由地方政府舉辦的全國性救護競賽。

競賽分為內科、外科、特殊3站連續式情境設計，選手於有限的操作時間內連續闖關。另主辦方也因應近期烏俄戰爭情勢，特別加入戰傷救護元素，如少見的槍傷、砲彈傷及倒塌建物侷限空間傷患等，為競賽增添更多挑戰性。

新北副市長陳純敬表示，新北近年救護一直在進步，OHCA康復出院率從2010年的3.1%逐年提升，至今年6月底創下11.43%的新高紀錄，至今成功救回了2217人，這背後也代表著許多家庭。

新北消防局長李清安提到，近年參考各縣市及國際上的救護政策並做許多努力，包括全民CPR宣導、培訓高級救護技術員、遴聘醫療指導醫師、前年起全面啟動科技行動智能救護車、今年首創院前啟動葉克膜團隊機制及推行消防車輛運送AED計畫（PUA）等。