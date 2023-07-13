快訊

每月455元可買藍勾勾！Meta今發快訊：開放台灣申請

「你就想成是太監」維安4情婦找保鑣 老闆要求：先閹割再上崗

想換掉侯友宜卻因「反金」、「擁郭」路線差異 恐難成大局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國救護競技高峰會 新北救護員母親節救母親令人動容

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北今主辦「救護英雄競技高峰會」，並於活動前表揚搶救OHCA患者有功人員。記者李成蔭／攝影
新北今主辦「救護英雄競技高峰會」，並於活動前表揚搶救OHCA患者有功人員。記者李成蔭／攝影

為持續精進緊急救護技術，新北今主辦「救護英雄競技高峰會」，逼真且限時的模擬比賽，吸引全國各單位好手來競爭，現場氛圍緊張刺激。市府也於活動前表揚搶救OHCA患者有功人員，消防員分享自己曾在某年母親節當天救回一名母親，讓他印象相當深刻。

新北上午在市府6樓大禮堂舉辦「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，全國各路救護好手雲集，包含六都、新竹縣、花蓮縣、嘉義縣等縣市消防局、亞東醫院急診醫學部及國軍共11支隊伍參加，該活動也是首次由地方政府舉辦的全國性救護競賽。

競賽分為內科、外科、特殊3站連續式情境設計，選手於有限的操作時間內連續闖關。另主辦方也因應近期烏俄戰爭情勢，特別加入戰傷救護元素，如少見的槍傷、砲彈傷及倒塌建物侷限空間傷患等，為競賽增添更多挑戰性。

新北副市長陳純敬表示，新北近年救護一直在進步，OHCA康復出院率從2010年的3.1%逐年提升，至今年6月底創下11.43%的新高紀錄，至今成功救回了2217人，這背後也代表著許多家庭。

新北消防局長李清安提到，近年參考各縣市及國際上的救護政策並做許多努力，包括全民CPR宣導、培訓高級救護技術員、遴聘醫療指導醫師、前年起全面啟動科技行動智能救護車、今年首創院前啟動葉克膜團隊機制及推行消防車輛運送AED計畫（PUA）等。

另外，活動前也表揚去年度績優康復率醫療院所及3年內搶救OHCA患者有功救護人員。重陽分隊員王聖雄表示，自己在新北救護最繁忙的分隊中，每月650案件起跳，記得有次自己接到通知救助操場跑道上沒有呼吸心跳的患者，好在路人先協助CPR，讓後來救治順利，讓他印象深刻。汐止分隊員林宥儒分享，自己當初剛下單位不久，第一次碰到OHCA患者，那時候剛好是母親節晚間，而患者也是一名母親，當下覺得能不能做多一點，把那名母親救回來，剛好的時間與患者讓他相當難忘。

「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，因應近期烏俄戰爭情勢，特別加入戰傷救護元素。記者李成蔭／攝影
「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，因應近期烏俄戰爭情勢，特別加入戰傷救護元素。記者李成蔭／攝影
重陽分隊員王聖雄表示，自己在新北救護最繁忙的分隊中，每月650案件起跳，記得有次自己接到通知救助操場跑道上沒有呼吸心跳的患者，好在路人先協助CPR，讓後來救治順利，讓他印象深刻。記者李成蔭／攝影
重陽分隊員王聖雄表示，自己在新北救護最繁忙的分隊中，每月650案件起跳，記得有次自己接到通知救助操場跑道上沒有呼吸心跳的患者，好在路人先協助CPR，讓後來救治順利，讓他印象深刻。記者李成蔭／攝影
汐止分隊員林宥儒分享，自己當初剛下單位不久，第一次碰到OHCA患者，那時候剛好是母親節晚間，而患者也是一名母親，當下覺得能不能做多一點，把那名母親救回來，剛好的時間與患者讓他相當難忘。記者李成蔭／攝影
汐止分隊員林宥儒分享，自己當初剛下單位不久，第一次碰到OHCA患者，那時候剛好是母親節晚間，而患者也是一名母親，當下覺得能不能做多一點，把那名母親救回來，剛好的時間與患者讓他相當難忘。記者李成蔭／攝影
「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，因應近期烏俄戰爭情勢，特別加入戰傷救護元素。記者李成蔭／攝影
「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，因應近期烏俄戰爭情勢，特別加入戰傷救護元素。記者李成蔭／攝影

母親節

延伸閱讀

1年2次救活OHCA患者 吳可芸全國救護志工菁英殊榮

跟局長吃飯竟是最大獎 人本批新北教育局造神

停車格一位難求 新北16校提供470格紓解停車壓力

新北累計5例境外登革熱 339場公有停車場今起大掃除

相關新聞

跟局長吃飯竟是最大獎 人本批新北教育局造神

新北市親師生平台設立獎勵積點制度，鼓勵學生上網學習，完成英文學習等各項線上課程可獲不同點數，但家長發現其中最貴的獎勵66...

全國救護競技高峰會 新北救護員母親節救母親令人動容

為持續精進緊急救護技術，新北今主辦「救護英雄競技高峰會」，逼真且限時的模擬比賽，吸引全國各單位好手來競爭，現場氛圍緊張刺...

12文創品牌出發東京設計商品展 蔣萬安驚呼每件都驚艷

台北市文化局今年與文化基金會松山文創園區，趁疫情3年後，再度帶領12家台灣文創品牌出發東京參加國際展會，台北市長蔣萬安今...

登革熱流行期來臨 新北清除1萬積水處及廢棄胎

夏秋兩季是登革熱流行期，現逢暑假出國旅遊旺季，境外移入風險也隨之上升，新北市環保局持續加強清除孳生源、進行環境消毒作業，...

柯文哲發言人問為何周三放煙火塞回家路 蔣萬安親回應

台北市大稻埕夏日節昨晚施放第二場煙火，這次交通疏散已比上周三順暢，不過還是有下班民眾抱怨市民大道等塞車，柯文哲辦公室發言...

校園開放停車會反彈？ 新北：地方盼紓解需求

多數學校都是用原本的既有空間當作停車場，以滿足當地的停車需求。新北市交通局表示，要開放夜間停車，就要做校園安全評估及停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦