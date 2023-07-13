新北最富前5里 新店包辦3里

根據財政部財政資訊中心資料，110年報稅數據顯示，新店區下城里以195萬2000元奪冠，拿下新北市最富里光環，年所得平均數偏低者聚集瑞芳、三芝及平溪一帶。學者指出，人口移動會因財富有聚集效應，也存有社會刻板印象，有些里所得低於房產應有價值，是因為避稅或法律上免申報，與實際最富、最窮會有落差。

新北市最富里排名，新店區下城里以195萬2000元衝上榜首，其次是新店區華城里，板橋區福丘里緊追在後，第四名是新店區中山里，第五名是林口區南勢里。前五名當中新店區有3個里上榜，相當搶眼。

同一份資料顯示，年所得平均數最低的五個里分別是瑞芳區濓新里、瑞芳區南雅里、瑞芳區崇文里、三芝區八賢里、平溪區平湖里。濓新里年所得平均數僅31萬8000元，幾個里大多位於新北市東邊郊區。

地方人士分析，新店區下城里開發時間早，有許多在地大家族，里內知名社區青山鎮建物總價在4至6千萬元之間，與台北市區大坪數豪宅價值相當。隔壁的華城里內也有知名社區大台北華城及多個高檔社區，兩里都住了不少名人，包含藝人陶晶瑩、伍佰、導演吳念真、媒體人鄭弘儀等都住青山鎮；藝人言承旭、范曉萱、江祖平、張宇等人則是華城社區住戶。

實際訪問華城里長花秋賢，他相當低調，不願多談細節，強調這是個人隱私。他表示，該里坐落在新店郊區，獨棟型住宅多，住戶以公司老闆、白領階級居多。

新店區長陳怡君指出，下城、華城兩里有許多影視歌星、名人入籍，高收入也反映在報稅資料上，那兩里都是山區別墅聚落，藝人謝金燕經紀公司近年也進駐；至於中山里，除早期有許多藝人選購湯泉社區，近年央北重劃區是重點，重劃後市值翻身，新建案林立，吸引許多高身價者入住。

陳怡君表示，新店區有都市、有偏鄉，好山好水，環境優美，也具備生活機能，山區大坪數建案多為獨立社區，環境較單純，獲隱士名人青睞。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，有錢的里往往能吸引更多有錢人聚集，較窮的里則有愈來愈多人出走，有錢里看似風光，但報稅資料並非完全客觀真實，這和所得機制有關，有些人利用海外所得避稅，「未實現所得」也不用申報。