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文湖線南京復興站 緊急停車按鈕啟用
鑑於台中捷運事件，台北捷運在文湖線試辦增設緊急停車按鈕（EMS），上月完成測試，南京復興站月台即日起先啟用，全線24個車站今年底前全面設置完成，未來遇有緊急狀況，民眾立即按壓月台緊急停車按鈕，即可讓列車無法進出站，確保旅客及行車安全。
台中捷運5月10日發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道意外，導致捷運列車撞上，造成1死10傷。北捷因此規畫設置捷運文湖線月台緊急停車按鈕，裝設在列車第1節車廂、第4節車廂對應的月台門旁，當發生緊急狀況時，候車旅客可直覺式操作，立即按鈕，中斷月台門的關門安全迴路，等同月台門未關妥，阻止列車進出站。
為避免旅客誤觸，新設的緊急停車按鈕加設上掀式壓克力外蓋板，並張貼紅底白字警語標示、警示燈。北捷提醒，若隨意亂按，依「大眾捷運法」可罰5萬元。
北捷表示，上月10日凌晨與北市府捷運工程局進行實車驗證測試，模擬列車可能遭遇4種不同情境，均能順利阻止列車進出站，確認功能與設計相符；行控中心及站務人員均已完成SOP訓練。將持續精進應變程序訓練、強化演練及優化設備等各項措施，打造安全的捷運乘車環境。
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