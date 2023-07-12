別貪圖方便！北市違規亂丟垃圾包重罰3倍 8月15日起上路

北市常有民眾亂丟垃圾包、拋棄菸蒂、違規廣告物，破壞市容也增加清潔人員工作負擔。台北市環保局今表示，8月15日起將從重處罰違規棄置垃圾包者，最低罰鍰從1200元提高到3600元，另有6類行為也會從重處罰，如拋棄菸蒂開罰3600元。

依廢棄物清理法規定，棄置垃圾包、拋棄菸蒂、違規廣告物等汙染行為，可處1200元至6000元罰鍰，並依環保署訂定違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，由地方環保局依汙染程度及危害程度裁量6000元以下罰鍰金額。

台北市環保局指出，為有效嚇阻違法者，不只棄置垃圾包，同步提高6類環境衛生汙染行為的罰鍰，包含「拋棄菸蒂」、「於路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔之物」、「違規廣告物」、「家畜在道路或其他公共場所便溺未清」、「亂吐檳榔汁渣」及「汙染地面、水溝、牆壁其他土地定著物」。

環保局說，北市推行垃圾費隨袋徵收政策多年，一般廢棄物應以專用垃圾袋盛裝依規排出，部分民眾為圖一時方便，將家中垃圾隨意棄置於城市角落，造成市容環境髒亂。

環保局表示，為維護市容整潔，每日派員清潔維護、稽查取締違規行為、以移動式攝影機輔助取締等方式多管齊下，仍有民眾違規汙染環境。為提升執法強度，環保局就違規棄置垃圾包的案件，8月15日起將罰鍰從1200元提高至3600元，也會透過各管道向民眾宣導從重處罰的政策。

環保局說，北市採垃圾費隨袋徵收政策，以北市14公升專用垃圾袋為例，每個袋子僅需5元，1張罰單裁罰金額為3600元，相當於可購買720個14公升專用垃圾袋，就算每天倒垃圾，也可以用720天，相較之下，違規亂丟垃圾包的損失更大，籲民眾勿圖一時方便而因小失大。