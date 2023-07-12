淡水鄧公里影像創作營跟上潮流 里民學用手機紀錄生活

由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司共同規劃的「公用頻道里長OK影像製作營」，今(12)日在淡水區鄧公里舉行，淡江大學馬雨沛教授以及陳維信導演的教導，讓里民簡單利用手機進行拍攝剪輯，紀錄生活也可以分享給家人或是朋友。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，為了回饋地方，紅樹林有線電視特別舉辦了影音學堂，請來淡江大學的老師實際教導長者、里長以及志工，希望讓大家多用手機記錄家鄉之美，推廣家鄉的美好。

新北市公用頻道活化運用委員會秘書長薛宏基表示，里民透過課程，學習到如何用手機製作短影音的影片，短影音是現在的潮流，希望里民經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流。

鄧公里長邱美津也說，以往要上課程都得要付費或是排隊，這次非常感謝紅樹林有線電視以及新北市公用頻道活化運用委員會，帶來這麼好的資源，開辦影音學堂，用影像紀錄下周遭人、事、物，並透過影像表達自己的故事。這次能有淡江大學專業老師以及導演，來教導大家，學習拍攝構圖、技巧與剪輯，讓里民學會了能夠用影像來記錄自己的生活點滴。