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新北觀光工廠 299元套組熱銷

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

暑期是國內觀光旺季，新北市經發局與觀光工廠規畫4大系列活動，從8月一路暢遊到9月17日，推出限量1000份299元輕旅行套組，昨天中午開放搶購，許多民眾很感興趣致電詢問，現有名額已剩不多。

新北市經發局長何怡明說，新北市有22處觀光工廠及產業文化館，市府整合多方資源，已有多家觀光工廠取得多元職探教育場域認證，讓學生更貼近實務的職業探索體驗，並與教育局、觀旅局，共同規畫「青春自造所」系列活動，推出超值旅遊套組，完成指定任務有機會參加抽獎。

經發局說，今年規畫觀光工廠輕旅行套組、自造所探險趣、低碳旅遊拿新北幣、20周年觀光工廠趣遊派對4大系列活動，從8月1日一路暢遊到9月17日。限量1000份輕旅行套組（市價逾1200元），花299元就能到2家觀光工廠遊玩體驗，套組包含門票、導覽、DIY體驗、特色小禮品商品抵用券。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰說，新北市多元職探場域納入11家觀光工廠及產業文化館，提供更多職業試探機會給學子。

觀光工廠 教育局

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