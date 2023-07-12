防天坑再現 北市透地雷達偵測

北市府昨持續搶修南京西路「天坑」，今早6時會完成管線配管，再以瀝青鋪平，並將用透地雷達檢測坑洞，避免天坑再現，預計最快明天通車。大稻埕夏日節今天將施放第二場次煙火，因鄰近天坑，有里長、議員認為煙火可以暫停1次，但觀傳局表示，天坑地點非行人通行主要道路，且有觀光客已入住，可能牽動退房潮，最後決定如期舉辦。

大稻埕煙火施放 今交通管制 製表／林麗玉 新工處前天完成淘空路基回填，昨混凝土達固化強度，道管中心下午整合民生管線，包括自來水、瓦斯與中華電信業者復設管線，預計今早6時完成，再鋪設路面瀝青混凝土及養護，最快中午前能進行透地雷達檢測，利用電磁波偵測空洞、坑洞，以介質差異去判讀圖形。

台北市土木技師公會理事長莊均緯指出，透地雷達檢測結果若沒有孔洞或疏鬆區，就代表地層崩塌已填補完成，如有孔洞或疏鬆，將會地質改良，從路面鑽孔以低壓灌漿填滿孔洞與疏鬆處，讓地層更穩固，確保安全。

周邊商家嘆，因天坑影響，生意差很多，這兩天業績比平常少一半；早餐店業者周先生也說，原本很多駕駛會下車外帶，因天坑加上交管，這幾天大家都不敢停下來買早餐，生意掉很多，盼能盡速施工完畢。

大稻埕夏日節估湧5萬人潮，議員顏若芳說，大稻埕煙火因鄰近天坑，還沒有百分之百確定修補完工前，應暫停施放，維護市民安全。

當地隆和里長沈春華說，觀傳局可暫停一次施放煙火，如果是唯一場，會讓大家很兩難就算了，這次共有7場次，少放1、2次有差嗎？

觀傳局長陳淑慧坦言，的確有討論要不要續辦煙火秀，最後考量天坑地點非行人通行主要道路，加上工程已確定施工工項，且有觀光客已入住可能牽動退房潮，最後決定如期舉辦。

因應周邊天坑工地施工、平日下班尖峰車潮交織，警察局加派員警布設394人維持交通，及有60名備用警力，並規畫「快打交通警力」，加強疏導。

警局表示，今晚7時至9時，淡水河4號水門禁止進出、晚間7時30分至9時，忠孝橋及台北橋的雙北兩端人行道，管制行人通行，敦煌景觀平台管制人流約3千人。