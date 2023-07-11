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新北與觀光工廠推系列活動 限量輕旅行套組3百元有找
暑假到來也是國內觀光潮，新北經發局與觀光工廠規畫4大系列活動，從8月一路暢遊到9月17日，其中限量1000份的299元輕旅行套組，今日中午12點開放搶購，同時加碼抽獎，只要完成任務總獎項價值超過16萬元，包括iPhone14 Pro等好禮。
新北經發局長何怡明說，新北市有22處觀光工廠及產業文化館，市府整合多方資源，已有多家觀光工廠取得多元職探教育場域認證，讓學生們更貼近實務的職業探索體驗，並與教育局、觀旅局，共同規畫「青春自造所」系列活動，推出超值旅遊套組、完成指定任務還有機會抽好康。
經發局說，今年規畫觀光工廠輕旅行套組、自造所探險趣、低碳旅遊拿新北幣、20週年觀光工廠趣遊派對4大系列活動，從8月1日一路暢遊到9月17日。其中限量1000份輕旅行套組（市價超過1200元），只要299元就能到2家觀光工廠遊玩體驗，套組包含門票、導覽、DIY體驗、特色小禮品商品抵用券，今日中午12點開放搶購（https://www.kkday.com/zh-tw/product/146717）。
同時加碼推出揪好康活動，比如自造所探險趣，任選三處觀光工廠一起遊工廠、造回憶，完成「造回憶任務」即可參與抽獎活動，總獎項價值超過6萬，還有機會抽到最大獎iPhone14 Pro；低碳旅遊拿新北幣到觀光工廠及產業文化館完成碳足跡任務，最多可獲得500元新北幣；9月9日更安排「20週年觀光工廠趣遊派對」，設有攤位展售、親子DIY互動體驗、消費滿額抽總價值10萬元好禮等活動。
新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰說，新北市多元職探場域納入11間觀光工廠及產業文化館，提供更多職業試探機會給學子。
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